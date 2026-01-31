Türk Telekom 'Erişilebilir Tiyatro' Fındıkkıran'ı erişilebilir kıldı

Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle yürüttüğü 'Erişilebilir Tiyatro' projesini Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde sürdürüyor. Proje, görme ve işitme engelli sanatseverlere eşit katılım imkânı sunmayı amaçlıyor.

İlk kez bale etkinliği erişilebilir kılındı

Projenin 3'üncü sezonunda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi iş birliğiyle ilk defa bir bale etkinliği olan Fındıkkıran, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sesli betimleme uygulamasıyla görme engelli sanatseverlerle buluşturuldu.

Çaykovski'nin müziği eşliğinde sahnelenen Fındıkkıran, klasik bale repertuarının sevilen eserlerinden biri olarak Clara'nın yılbaşı gecesinde fındıkkıran oyuncağıyla çıktığı düşsel yolculuğu sahneye taşıyor ve AKM'de izleyicilere masalsı, büyülü anlar yaşatıyor.

Sesli betimleme ile detaylı kültür deneyimi

Görme engelli izleyiciler, sesli betimleme sayesinde dekor, kostüm, dansçıların hareketleri ve sahne geçişleri gibi sessiz gelişen olayların anlık anlatımlarıyla gösteriyi ayrıntıları kaçırmadan deneyimledi.

Türk Telekom, dijital dönüşümün sunduğu imkânları 'Türkiye'ye Değer' çatısı altında toplumsal faydaya dönüştürmeye devam ediyor; AKM ve Devlet Tiyatroları iş birliğinde yürütülen 'Erişilebilir Tiyatro' projesiyle kültürel etkinliklere erişilebilirlik kazandırılıyor.

