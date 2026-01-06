Bayburtlu Kehribar Ustası Bayram İpek, İşlediği Kehribarda Milyonlarca Yıllık Böcek Fosili Buldu

Bayburt’ta kehribar ustası Bayram İpek, atölyesinde kestiği kehribarda içinde bozulmamış halde 'milyonlarca yıllık' bir böcek fosili buldu; inceleme için laboratuvara gönderilecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:40
Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapan Bayram İpek, doğadan topladığı ham kehribarları işlerken taşlardan birinin içinde korunmuş halde bir böcek fosili bulduğunu ve bunun milyonlarca yıllık olabileceğini iddia etti.

Kesim sırasında fark etti

Dağlardan topladığı ham kehribarları atölyesinde takı ve tespihe dönüştüren İpek, son getirdiği taşlardan birini kestiği sırada taşın içinde bir hava boşluğu olduğunu gördü. Taşın bir kısmını dikkatlice makinede kesen usta, boşluğun içinde daha önce hiç rastlamadığı, bütün halde bir canlı kalıntısıyla karşılaştı. İpek, cımbızla yaptığı incelemede bunun kehribarın oluşum sürecinde reçineye hapsolmuş bir böcek fosili olduğunu düşündü.

"Uzmanlara danışacağım"

Bulduğu fosilin kendisini oldukça heyecanlandırdığını belirten İpek, "Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapıyorum. Bu kehribarları kendim dağdan çıkarıp atölyeme getiriyorum. Son getirdiğim taşları keserken bir tanesinin içerisinde boşluk vardı. Baktığımda hiç daha önce rastlamadığım bir şeye denk geldim. Cımbızla incelediğimde içinde bir böcek fosili olduğunu gördüm. Bunun ne olduğunu tam olarak öğrenmek için alanında uzman arkadaşlara danışacağım" dedi.

Fosil laboratuvar incelemesine gönderilecek

Kehribarın taşlaşma sürecinde böceğin bozulmadan günümüze ulaşmasının merak uyandırdığını söyleyen İpek, bulduğu böcek fosilini muhafaza altına alarak laboratuvarlara ve araştırmacılara göndereceğini, yapılacak incelemelerin ardından fosilin türü ve yaşına ilişkin bilginin netleşeceğini ifade etti.

