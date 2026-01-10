Kapadokya Gastronomi, Gıda ve Turizm Çalışmaları Dergisi 2025'te İlk Sayısını Yayımladı

Kapadokya Üniversitesi tarafından yayımlanan derginin 2025 yılı ilk sayısı dijital, açık erişimli ve uluslararası hakemli olarak kamuoyuna sunuldu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:41
Kapadokya Gastronomi, Gıda ve Turizm Çalışmaları Dergisi 2025'te İlk Sayısını Yayımladı

Kapadokya Gastronomi, Gıda ve Turizm Çalışmaları Dergisi 2025'te İlk Sayısını Yayımladı

Kapadokya Üniversitesi'nden dijital, açık erişimli ve hakemli yayın

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan Kapadokya Gastronomi, Gıda ve Turizm Çalışmaları Dergisi, 2025 yılında yayın hayatına başladı ve ilk sayısı kamuoyunun erişimine açıldı. Dergi dijital, açık erişimli ve uluslararası hakemli bir yayın olarak tasarlandı.

Dergi, sürdürülebilirlik yaklaşımı temelinde; gastronomi, gıda, turizm ve pazarlama alanlarında üretilen özgün araştırmaları bilimsel etik ilkeler doğrultusunda yayımlamayı amaçlıyor. Yayınlarda disiplinlerarası bir bakış açısı benimsenerek akademik bilgi üretimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yılda iki sayı halinde, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanacak olan dergi; gastronomiyi yalnızca mutfak pratiğiyle sınırlamayarak kültür, tarih, coğrafya, ekonomi ve sürdürülebilirlik eksenlerinde çok katmanlı bir perspektif sunuyor. Geleneksel mutfak mirasından çağdaş gastronomi yaklaşımlarına, gıda üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına uzanan konular hem akademik derinlik hem de toplumsal farkındalık gözetilerek ele alınıyor.

Derginin ilk sayısında; yerel ve küresel ölçekte gastronomi kültürünün dönüşümü, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım politikaları, turizmde gastronominin artan rolü ile pazarlama stratejileri arasındaki ilişkiler bilimsel yöntemler ışığında inceleniyor. Bu içerik, dergiyi akademisyenlerin yanı sıra sektör profesyonelleri ve araştırmacılar için de önemli bir başvuru kaynağı konumuna getiriyor.

Açık erişimli yayın politikası ile bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen dergi, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik etkileşimi güçlendirmeyi ve gastronomi, gıda ile turizm alanlarındaki bilimsel üretimi daha görünür kılmayı amaçlıyor. İlk sayıya erişim dijital olarak sağlanabiliyor.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (KÜN) BÜNYESİNDE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ TARAFINDAN...

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (KÜN) BÜNYESİNDE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ TARAFINDAN YAYIMLANAN KAPADOKYA GASTRONOMİ, GIDA VE TURİZM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2025 YILI İTİBARIYLA YAYIN HAYATINA BAŞLADI. DİJİTAL, AÇIK ERİŞİMLİ, BİLİMSEL VE ULUSLARARASI HAKEMLİ OLARAK HAZIRLANAN DERGİNİN İLK SAYISI KAMUOYUNUN ERİŞİMİNE AÇILDI.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aliağa'da ALBEST Sinema Yeniden Açıldı
2
Kapadokya'da Eretna Dönemine Ait Tarihi İbadethane Taşkınpaşa’da İncelendi
3
Kapadokya Gastronomi, Gıda ve Turizm Çalışmaları Dergisi 2025'te İlk Sayısını Yayımladı
4
Uşak Valisi Naci Aktaş’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
5
Kartepe'de 'Anlat Bakalım' Tiyatro Oyunu İlgiyle Sahnelendi
6
2025 Altın Ok Ödülü Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’a Verildi
7
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü: 'Gazeteciliğin Yolculuğu' Fotoğraf Sergisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları