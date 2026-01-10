Kapadokya Gastronomi, Gıda ve Turizm Çalışmaları Dergisi 2025'te İlk Sayısını Yayımladı

Kapadokya Üniversitesi'nden dijital, açık erişimli ve hakemli yayın

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan Kapadokya Gastronomi, Gıda ve Turizm Çalışmaları Dergisi, 2025 yılında yayın hayatına başladı ve ilk sayısı kamuoyunun erişimine açıldı. Dergi dijital, açık erişimli ve uluslararası hakemli bir yayın olarak tasarlandı.

Dergi, sürdürülebilirlik yaklaşımı temelinde; gastronomi, gıda, turizm ve pazarlama alanlarında üretilen özgün araştırmaları bilimsel etik ilkeler doğrultusunda yayımlamayı amaçlıyor. Yayınlarda disiplinlerarası bir bakış açısı benimsenerek akademik bilgi üretimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yılda iki sayı halinde, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanacak olan dergi; gastronomiyi yalnızca mutfak pratiğiyle sınırlamayarak kültür, tarih, coğrafya, ekonomi ve sürdürülebilirlik eksenlerinde çok katmanlı bir perspektif sunuyor. Geleneksel mutfak mirasından çağdaş gastronomi yaklaşımlarına, gıda üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına uzanan konular hem akademik derinlik hem de toplumsal farkındalık gözetilerek ele alınıyor.

Derginin ilk sayısında; yerel ve küresel ölçekte gastronomi kültürünün dönüşümü, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım politikaları, turizmde gastronominin artan rolü ile pazarlama stratejileri arasındaki ilişkiler bilimsel yöntemler ışığında inceleniyor. Bu içerik, dergiyi akademisyenlerin yanı sıra sektör profesyonelleri ve araştırmacılar için de önemli bir başvuru kaynağı konumuna getiriyor.

Açık erişimli yayın politikası ile bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen dergi, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik etkileşimi güçlendirmeyi ve gastronomi, gıda ile turizm alanlarındaki bilimsel üretimi daha görünür kılmayı amaçlıyor. İlk sayıya erişim dijital olarak sağlanabiliyor.

