Uşak Valisi Naci Aktaş’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Uşak Valisi Naci Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında basın mensuplarının doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirmedeki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:24
Vali Aktaş: Basın, demokratik kültürün ve kamuoyunun güveninin teminatıdır

Uşak Valisi Naci Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda basın mensuplarının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekti.

Vali Aktaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumların sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi; doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye erişimle mümkündür. Bu sorumluluğu büyük bir özveriyle üstlenen siz değerli basın mensuplarımız; haber alma hakkının güvencesi olmanızın yanı sıra, demokratik kültürün gelişmesine, kamuoyunun bilinçlenmesine ve toplumsal huzurun güçlenmesine de önemli katkılar sunmaktasınız. Zor şartlar altında dahi meslek ilkeleri ve etik değerler doğrultusunda doğruyu arama ve gerçeği yansıtma gayretiyle görevlerini sürdüren gazetecilerimiz; milletimizin gözü, kulağı ve sesi olarak toplumsal vicdanın oluşmasında büyük bir rol üstlenmektedir. Bilginin hızla çoğaldığı ve iletişim mecralarının çeşıtlendiğı günümüzde yazılı, görsel ve dijital alanda görev yapan gazetecilerimizın taşıdığı sorumluluk her geçen gün artmaktadır. Tarafsızlık, objektiflik, doğruluk ve kişilik haklarına saygı gibi evrensel basın ilkeleri doğrultusunda yürütülen yayıncılık anlayışı, toplumsal güvenin ana sütunlarından biri olmayı sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; meslek ilkelerinden ödün vermeden, özveriyle görev yapan ve kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu büyük bir titizlikle yerine getiren başta ilimizde görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Vali Aktaş, mesajında ayrıca yazılı, görsel ve dijital mecralarda görev yapan gazetecilerin artan sorumluluğuna vurgu yaparak, basın ilkelerinin korunmasının toplumsal güven için hayati olduğunu belirtti.

