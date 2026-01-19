Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Tören ve etkinlikler

"Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması"nın ödül töreni Orman Genel Müdürlüğü (OGM) binasında gerçekleştirildi. Tören, Türk sanat müziği konseriyle başladı ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı'nın vurguları

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, törende yaptığı konuşmada, doğruyu anlatmanın ve savunmanın önemine değinerek, insanların düşünce dünyasına bazen raporlar veya istatistikler değil, sahneler ve hikâyelerle ulaşıldığını; kısa filmlerin bu anlatımda en etkili araçlardan biri olduğunu belirtti. Polat, yarışmada emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile yarışmacılara teşekkür ederek iyi dileklerini iletti.

Orman Genel Müdürü'nden yangın ve ağaçlandırma değerlendirmesi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınla mücadelenin yalnızca yangın anında değil, öncesinde yapılması gerektiğini söyledi. Karacabey, orman yangınlarının %96'sının insan kaynaklı olduğunu, bunun %8'inin kasıtlı, kalan %88'inin ihmal ve dikkatsizlik

Karacabey ayrıca, FAO'nun 2025 raporuna atıfta bulunarak Türkiye'nin orman varlığını artırmada dünyada ve Avrupa'da üst sıralarda yer aldığını belirtti ve son 23 yılda 8 milyar 300 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Bu tablonun ülke adına gurur verici olduğunu kaydetti.

Ödüller, finalistler ve katılım

Yarışmada profesyonel ve öğrenci filmleri olmak üzere iki ana kategoride, kurmaca ve belgesel dallarında ödüller verildi. Profesyonel filmler kategorisinde birincilik ödülü 100 bin liraya kadar çıkarken, öğrenci filmleri kategorisinde birincilere 75 bin lira ödül verildi. Ayrıca Yeşil Vatan Özel Ödülü ve mansiyon ödülleri de sahiplerini buldu.

Yarışmaya çeşitli illerden yapılan 584 kısa film başvurusundan 31 film finale kaldı; finalistlerin 16'sı öğrenci çalışmaları, 15'i profesyonel yapımlardan oluştu.

Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, paydaş temsilcileri, yarışmacılar, aileleri ve davetliler katıldı.

