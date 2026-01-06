Bodrum'da 'Diplomasi Sohbetleri' — Fidel Berber 10 Ocak'ta

Muğla Gençlik Meclisi'nin 'Diplomasi Sohbetleri' programında Muğla Fransa Fahri Konsolosu Fidel Berber, 10 Ocak 2026'da Bodrum'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:46
Muğla Gençlik Meclisi diplomasi deneyimlerini sahaya taşıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Gençlik Meclisi, diplomasi alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı "Diplomasi Sohbetleri" programını hayata geçiriyor.

Program kapsamında Muğla Fransa Fahri Konsolosu Fidel Berber, Türk diplomasisindeki deneyimlerini, stratejilerini ve insan hikâyelerini katılımcılarla paylaşacak. Söyleşide uluslararası ilişkilerde diplomasi pratiği, karar alma süreçleri ve insan odaklı yaklaşım ele alınacak.

Etkinlik, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Muğla Fransa Fahri Konsolosu Fidel Berber, programda vatandaşlarla buluşacak.

