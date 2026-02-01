Sakarya SAMEK Sömestr Etkinlikleri: Anne-Çocuk ve Lise Programlarına 600+ Katıldı

Sakarya SAMEK'in sömestr etkinliklerine anne-çocuk atölyelerine 257 kişi katıldı; toplam katılım 600'ü aştı. 29 ve 30 atölye düzenlendi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:50
Sakarya SAMEK Sömestr Etkinlikleri: Anne-Çocuk ve Lise Programlarına 600+ Katıldı

Sakarya SAMEK Sömestr Etkinlikleri: Anne-Çocuk ve Lise Programlarına 600+ Katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) tarafından düzenlenen sömestr etkinlikleri, her yaştan katılımcıya yönelik zengin içerikleriyle dikkat çekti. Etkinliklere toplamda 600’ü aşkın kişi katıldı.

Anne-Çocuk Atölyeleri

Aile bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen anne-çocuk etkinlikleri 8 merkezde gerçekleştirildi; toplam 29 farklı atölye düzenlendi. Anneler ve çocukların birlikte üretip vakit geçirdiği programlara 257 öğrenci anneleriyle katıldı. Katılımcılar takı tasarımı, toka yapımı, dekoratif tablo yapımı, çanta ve cüzdan yapımı, seramik, mum yapımı, ahşap boyama ve kapı süsü tasarımı gibi uygulamalı çalışmalarda yer aldı.

Lise Öğrencilerine Yönelik Programlar

Sömestr tatiline özel lise programları ise 7 merkezde düzenlenerek gençlere 30 farklı etkinlik sundu. Bu programlarda el sanatları, mutfak atölyeleri, seramik, takı tasarımı, dekoratif tablo, kaligrafi ve ebru branşlarında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Etkinlikler, katılımcılara sanat ve üretim odaklı deneyimler sunarken, aynı zamanda aileler arası etkileşimi ve gençlerin beceri gelişimini destekledi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAMEK KURS MERKEZLERİNDE DÜZENLENEN SÖMESTR ETKİNLİKLERİ, ANNE-ÇOCUK...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAMEK KURS MERKEZLERİNDE DÜZENLENEN SÖMESTR ETKİNLİKLERİ, ANNE-ÇOCUK ATÖLYELERİ VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLARA TOPLAMDA 600’Ü AŞKIN KİŞİ KATILIM SAĞLADI.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAMEK KURS MERKEZLERİNDE DÜZENLENEN SÖMESTR ETKİNLİKLERİ, ANNE-ÇOCUK...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya SAMEK Sömestr Etkinlikleri: Anne-Çocuk ve Lise Programlarına 600+ Katıldı
2
Bursa'nın Fethi 700. Yılında Namazgah Camii'nde Asırlık Fetih Geleneği Yeniden Canlandı
3
Diyarbakır'da 'Fırtına Kız' Filminin Galası Yapıldı
4
Yapay Zeka ile Canlanan Diyarbakır Surları: 1932'de Yıkılan Bölümler Yeniden Göründü
5
Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün Umre İçin Mekke ve Medine'ye Gitti
6
Kahramanmaraş’ta Nostalji Durağı: Mustafa Çot’un Antika Dükkânı
7
Adapazarı'nda Zaman Yolculuğu: Antika Kafe Nostalji Sunuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları