Sakarya SAMEK Sömestr Etkinlikleri: Anne-Çocuk ve Lise Programlarına 600+ Katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) tarafından düzenlenen sömestr etkinlikleri, her yaştan katılımcıya yönelik zengin içerikleriyle dikkat çekti. Etkinliklere toplamda 600’ü aşkın kişi katıldı.

Anne-Çocuk Atölyeleri

Aile bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen anne-çocuk etkinlikleri 8 merkezde gerçekleştirildi; toplam 29 farklı atölye düzenlendi. Anneler ve çocukların birlikte üretip vakit geçirdiği programlara 257 öğrenci anneleriyle katıldı. Katılımcılar takı tasarımı, toka yapımı, dekoratif tablo yapımı, çanta ve cüzdan yapımı, seramik, mum yapımı, ahşap boyama ve kapı süsü tasarımı gibi uygulamalı çalışmalarda yer aldı.

Lise Öğrencilerine Yönelik Programlar

Sömestr tatiline özel lise programları ise 7 merkezde düzenlenerek gençlere 30 farklı etkinlik sundu. Bu programlarda el sanatları, mutfak atölyeleri, seramik, takı tasarımı, dekoratif tablo, kaligrafi ve ebru branşlarında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Etkinlikler, katılımcılara sanat ve üretim odaklı deneyimler sunarken, aynı zamanda aileler arası etkileşimi ve gençlerin beceri gelişimini destekledi.

