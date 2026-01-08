Bursa'nın Fethi 700. Yılı İçin Ankara'da Hazırlıklar

AK Parti Bursa heyeti, Bursa'nın fethinin 700. yılı kutlama hazırlıkları için Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlarıyla Ankara'da görüştü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:42
Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı İçin Ankara'da Temaslar

AK Parti Bursa milletvekilleri ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın fethinin 700. yılı kutlama programı hazırlıkları kapsamında Ankara'da temaslarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Görüşmesi

Heyet, kutlama programına ilişkin hazırlıkları görüşmek üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Toplantıda, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Muhammed Müfid Aydın ile ilgili kurum temsilcileri de hazır bulundu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan toplantıda, Bursa'nın fethinin yalnızca bir şehrin kapılarının açılması olmadığını; bunun bir medeniyet anlayışının, adaletin ve irfanın Anadolu'ya kök salması anlamı taşıdığını vurguladı. Gürkan, şehir adına bu mirasa yakışır bir kutlama programı için Ankara'da istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Hazırlıkların Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoyun himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütüleceğini belirten Gürkan, değerlendirmelerin Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve ilgili genel müdürlerin de katılımıyla gerçekleştirildiğini aktardı. Gürkan, "Medeniyetimizin bize yüklediği tarihi misyon ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şehrimizi ve ülkemizi gelecek hedeflerine taşımak adına güçlü bir iradeyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ziyareti

Ankara temasları kapsamında İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa milletvekilleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçti. Heyet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek Bakanlığın Bursa'da devam eden ve planlanan yeni yatırımlarını değerlendirdi.

Görüşmede, geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan yangınlarda zarar gören bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi, ormanların korunması ve doğal yaşamın desteklenmesi gibi konular ele alındı.

Gürkan, toplantıların sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya misafirperverlikleri ve Bursa'ya verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür etti.

