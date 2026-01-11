Edremit’te 'Kazdağı Eteklerinde' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Antandros Derneği ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Elman’ın 'Kazdağı Eteklerinde' konulu fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antandros Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa; Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Belediye Meclis Üyeleri Emre Atay ve Hakan Yıldırım, BASAF Derneği Başkanı Osman Sipahi, EDFOD, Editör ve ZEYFOD fotoğraf derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, Kazdağları’nın etnografik ve botanik zenginliklerini yansıtan fotoğraflar katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sunumda ise sanatçı İbrahim Elman’ın Afrika ülkelerinde çektiği kareler ve bu süreçteki anıları paylaşıldı.

Ayrıca sunumda, Soma’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 300 madencinin anısına hazırlanan ve kömür ocağında çalışan emekçilerin fotoğraflarından oluşan özel bölüm dikkat çekti.

Yoğun ilgi gören sergi, 14 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE FOTOĞRAF SANATÇISI İBRAHİM ELMAN'IN "KAZDAĞI ETEKLERİNDE" KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.