Edremit’te 'Kazdağı Eteklerinde' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Edremit'te İbrahim Elman'ın 'Kazdağı Eteklerinde' sergisi Antandros Derneği ev sahipliğinde açıldı; Kazdağları fotoğrafları, Afrika kareleri ve Soma için özel bölüm yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:08
Edremit’te 'Kazdağı Eteklerinde' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Edremit’te 'Kazdağı Eteklerinde' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Antandros Derneği ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Elman’ın 'Kazdağı Eteklerinde' konulu fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antandros Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa; Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Belediye Meclis Üyeleri Emre Atay ve Hakan Yıldırım, BASAF Derneği Başkanı Osman Sipahi, EDFOD, Editör ve ZEYFOD fotoğraf derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, Kazdağları’nın etnografik ve botanik zenginliklerini yansıtan fotoğraflar katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sunumda ise sanatçı İbrahim Elman’ın Afrika ülkelerinde çektiği kareler ve bu süreçteki anıları paylaşıldı.

Ayrıca sunumda, Soma’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 300 madencinin anısına hazırlanan ve kömür ocağında çalışan emekçilerin fotoğraflarından oluşan özel bölüm dikkat çekti.

Yoğun ilgi gören sergi, 14 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE FOTOĞRAF SANATÇISI İBRAHİM ELMAN'IN "KAZDAĞI ETEKLERİNDE" KONULU...

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE FOTOĞRAF SANATÇISI İBRAHİM ELMAN'IN "KAZDAĞI ETEKLERİNDE" KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE FOTOĞRAF SANATÇISI İBRAHİM ELMAN'IN "KAZDAĞI ETEKLERİNDE" KONULU...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edremit’te 'Kazdağı Eteklerinde' Fotoğraf Sergisi Açıldı
2
Mavi’nin İsimsiz Kahramanları belgeseli Bodrum’da ilk gösterimini yaptı
3
Büyükmandıra'da Koleda Gecesi: Bin Yıllık Balkan Geleneği 'Korkutmak' Temasıyla
4
Kırklareli'de Bin Yıllık Koleda Geleneği Başladı
5
Aydın'da Öğrenci Yurdunda Seramik Kursu: Berin Menderes'te Gençler Yeteneklerini Geliştiriyor
6
Aydın'da Türkiye Münazara Ligi Başvuruları Başladı
7
Elazığ Kent Müzesi'nde 1940'lı Yılların El İşleri Tarihe Işık Tutuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları