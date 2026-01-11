Ruh Öküzüm Sakarya'da Sahnelendi: Tiyatroya Yoğun İlgi

Sakarya'da 'Ruh Öküzüm' oyunu Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi; salon doldu, izleyiciler oyunu alkışladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:33
Ruh Öküzüm Sakarya'da sahnelendi

Ocak ayı kültür sanat etkinliklerinde yoğun ilgi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Ruh Öküzüm' adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Finitolar Yapım tarafından hazırlanan oyun, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Gösteride evlilik ve ikili ilişkilerdeki süreçler ele alındı ve güçlü performanslarla sahnelendi.

Salonun büyük kısmının dolduğu gecede etkinlik, izleyicilerin coşkulu alkışlarıyla sona erdi.

