Camikebir Kentsel Dönüşümü Kent Konseyi Tarafından Yerinde İncelendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen ve ulusal ödülle taçlandırılan Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, Kayseri Kent Konseyi tarafından yerinde değerlendirildi. İncelemede, tarihî dokunun korunarak çağdaş ve güvenli bir şehir merkezi oluşturulması hedefi bir kez daha vurgulandı.

Yerinde İnceleme Programı

Programa, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen projeyi incelemek üzere; Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem ile Kayseri Kent Konseyi üyeleri katıldı. Söz konusu proje, Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında ve Cumhurbaşkanı Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilen bölgeyi kapsıyor.

Teknik ve Tarihî Bilgilendirme

Kent Konseyi bünyesindeki Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ile Kültür Sanat Çalışma Grubu ortak program düzenleyerek Camikebir ve çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına dair teknik ve tarihî bilgiler paylaşıldı. Projenin, Kayseri’nin tarihî kimliğini koruyarak güvenli, estetik ve yaşanabilir bir merkez oluşturma hedefi doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Medrese Buluntusu ve Kazı Planı

Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, heyete bölgede ortaya çıkan medrese buluntusuna ilişkin ayrıntılar aktardı. Senem, "Haritalar Genel Müdürlüğü’nden 1944 yılı hava fotoğraflarına bakıldı, yeri tespit edildi" diyerek medresenin konum ve hatlarına dair gözlemlerini paylaştı. Medresenin bir köşesinin sahada gösterildiği çalışmada, yapının hatları ve yönelimleri hakkında şu değerlendirmeler yapıldı: "Medresemiz burada köşe yapıyor... Doksan derecelik bir açıyla caminin mihrap duvarına paralel şekilde medrese duvarını tespit ettik. Tabii güvenlik amacıyla kapattık. Raporlamasını yaptık, müzeye bilgi verdik. Müzemiz raporunu tuttu, koruma bölge kuruluna gönderdi. Biz de koruma bölge kuruluna bilgisini yazdık. Bu ayın sonunda inşallah burasıyla ilgili kazı iznini alacağız."

Senem ayrıca medrese alanının mülkiyetinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olduğunu ve gerekli yazışmalar sonrası Mart-Nisan aylarında kazı çalışmalarına başlamayı planladıklarını belirtti: "Bize, yapacağımız kazı yapının aslında özgün kodunun neresi olduğu hakkında da fikir verecek. Kazılar sonuçlandıktan sonra daha net konuşabileceğiz."

Görüş ve Değerlendirmeler

Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, projeyi desteklediklerini belirterek bölgenin kültürel ve turizm etkinliklerine dönüştürüleceğini kaydetti. Tarih araştırmacısı Halit Erkletlioğlu ise bölgenin tarihine dair önemli bilgiler paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen projeyi etap etap hayata geçirdiklerini söyleyerek tasarım sunumu yaptı ve kent konseyi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Sonuç ve Önemi

Kayseri Kent Konseyi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç talimatlarıyla yeniden yapılandırılırken, konseyin 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilci ile aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı. Yapılan yerinde inceleme ve bilgilendirme programları, şehrin kültürel ve bilimsel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük önem taşıyor.

