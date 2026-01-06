Canik Sıfır Atık Köyü’nde 29 bin 372 Çocuk ve Genç Eğitildi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü’nde çocuk ve gençlere yönelik yürütülen uygulamalı eğitimlerle bugüne kadar 29 bin 372 kişiye ulaştıklarını açıkladı.

29 bin 372 çocuk ve gence eğitim

2021 yılında kapılarını açan Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyünde verilen eğitimlerde; sıfır atık, enerji verimliliği, geri dönüşüm, doğal tarım ve kompost gübre üretimi gibi konular uygulamalı yöntemlerle öğretiliyor. Başkan İbrahim Sandıkçı, projeyle ilçede sıfır atık bilincini yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Sandıkçı, Canik’te yürütülen çalışmalar sayesinde projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından ödüllendirildiğini hatırlatarak, "Canik’imizde sıfır atık kültürüne hâkim nesiller yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödüllü köyde açık ve kapalı dersliklerin yanı sıra, geri dönüştürülebilir atıklardan oluşturulan oyun grupları, kompost alanı ve sıfır atık üniteleri yer alıyor. Bu olanaklarla her yaştan vatandaşa uygulamalı farkındalık eğitimleri sunuluyor.

Öğrenciler yarışıyor, farkındalık oluşuyor

İlçedeki okullarda düzenlenen sıfır atık temalı ödüllü yarışmaların büyük ilgi gördüğünü aktaran Başkan Sandıkçı, bu yarışmaların öğrencilerin sürdürülebilir gelecek anlayışını pekiştirmede önemli rol oynadığını söyledi. Sandıkçı, Canik’te sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

Canik Sıfır Atık Köyü, eğitim ve etkinliklerle ilçede sıfır atık kültürünün yerleşmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, ÖDÜLLÜ CANİK SIFIR ATIK KÖYÜ'NDE 29 BİN 372 ÇOCUK VE GENCİ SIFIR ATIK, ENERJİ VERİMLİLİĞİ, DOĞA VE ÇEVRE KONULARINDA UYGULAMALI EĞİTİMLERLE BULUŞTURDUKLARINI SÖYLEDİ.