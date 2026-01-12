Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Gençlerle Diplomasi Sohbetinde

Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla Gençlik Meclisi'nin Diplomasi Sohbetleri'nde Bodrum'da gençlerin sorularını yanıtladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:42
Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Gençlerle Diplomasi Sohbetinde

Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Gençlerle Diplomasi Sohbetinde

Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Muğla Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Diplomasi Sohbetleri programında, Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, Bodrum Nurol Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören buluşmada Berber, Türk diplomasisi üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Program boyunca diplomasi alanındaki kariyer sürecine, uluslararası ilişkilerde izlenen stratejilere ve saha deneyimlerine değinen Berber, gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı.

Muğla Gençlik Meclisi Başkanı Muzaffer Cantekin etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Muğla Gençlik Meclisi olarak düzenlediğimiz Diplomasi Sohbetleri programında, dış politika ve diplomasi alanında önemli bir ismi gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Gençlerin uluslararası gelişmeleri doğrudan uzmanından dinleyebilmesi ve soru sorabilmesi, etkinliğin en kıymetli kazanımı oldu. Bu tür buluşmalarla gençlerin diplomasiye ve küresel meselelere olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de benzer nitelikte programları sürdürerek gençleri karar alma süreçlerine daha yakın kılmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik, gençlerin uluslararası konulara ilgisini artırma ve diplomasiye yönelik farkındalığı güçlendirme hedefiyle devam edecek programların habercisi oldu.

MUĞLA GENÇLİK MECLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DİPLOMASİ SOHBETLERİ PROGRAMINDA FRANSA MUĞLA FAHRİ...

MUĞLA GENÇLİK MECLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DİPLOMASİ SOHBETLERİ PROGRAMINDA FRANSA MUĞLA FAHRİ KONSOLOSU FİDEL BERBER, GERÇEKLEŞEN BULUŞMADA GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI.

MUĞLA GENÇLİK MECLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DİPLOMASİ SOHBETLERİ PROGRAMINDA FRANSA MUĞLA FAHRİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Gençleri Cihanoğlu Külliyesi'nde Tezhiple Buluştu
2
Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Gençlerle Diplomasi Sohbetinde
3
Ergani 2026 Projesi: FOTONO21 ile Fotoğraflarla Kültür Mirası
4
Cizre'deki Asırlık Medrese Definecilerin Hedefinde: Restore Talebi
5
Erzincan Kent Konseyi Proje Tanıtımı: Vali Hamza Aydoğdu Başkanlığında
6
Kapadokya'da Gece Turizminin Yeni Rotası: Ortahisar
7
Yüreğimizdeki Ezgiler Bursa'da gönüllere dokundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları