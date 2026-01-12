Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Gençlerle Diplomasi Sohbetinde

Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Muğla Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Diplomasi Sohbetleri programında, Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, Bodrum Nurol Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören buluşmada Berber, Türk diplomasisi üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Program boyunca diplomasi alanındaki kariyer sürecine, uluslararası ilişkilerde izlenen stratejilere ve saha deneyimlerine değinen Berber, gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı.

Muğla Gençlik Meclisi Başkanı Muzaffer Cantekin etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Muğla Gençlik Meclisi olarak düzenlediğimiz Diplomasi Sohbetleri programında, dış politika ve diplomasi alanında önemli bir ismi gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Gençlerin uluslararası gelişmeleri doğrudan uzmanından dinleyebilmesi ve soru sorabilmesi, etkinliğin en kıymetli kazanımı oldu. Bu tür buluşmalarla gençlerin diplomasiye ve küresel meselelere olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de benzer nitelikte programları sürdürerek gençleri karar alma süreçlerine daha yakın kılmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik, gençlerin uluslararası konulara ilgisini artırma ve diplomasiye yönelik farkındalığı güçlendirme hedefiyle devam edecek programların habercisi oldu.

