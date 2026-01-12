Erzincan Kent Konseyi Proje Tanıtımı: Vali Hamza Aydoğdu Başkanlığında

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:18
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kent gündemine yönelik projeler sunuldu

Erzincan Kent Konseyi Proje Tanıtım Toplantısı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlendi ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, birim amirleri ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Kent Konseyi Başkanı Av. Mustafa Çağatay Çağan ve yürütme kurulu üyeleri tarafından, yatırım, sanayi ve ekonomi; kültür, turizm ve kent hafızası; kentsel dönüşüm, estetik ve silüet; çevre, yeşil alan ve sürdürülebilirlik eksenlerinde hazırlanan projeler sunum eşliğinde tanıtıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, kent sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan projeler dolayısıyla Kent Konseyi Başkanı Çağan ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür ederek, projelerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışma, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması yönünde ilgili birim amirlerine talimat verdi.

