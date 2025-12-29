Şivlilik Çocuk Bayramı Konya'da 450 Bin Kişilik Rekorla Sona Erdi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen Şivlilik Çocuk Bayramı, dört gün süren etkinliklerle 450 bin kişinin katılımı ile rekor kırdı. Binlerce çocuk oyunlar ve renkli aktivitelerle unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik ve katılım

Şenlik boyunca şehir içi ve dışından binlerce vatandaşın katıldığı organizasyon, toplam 450 bin kişiyi ağırladı. Selçuklu’nun dört bir yanı çocuk sesleriyle şenlenirken, etkinlikler çocuklara bayram coşkusunu yaşattı.

Programda neler vardı?

Programda çocuk müzikalleri, tiyatro gösterileri, animasyon film gösterimleri, interaktif ve dijital oyunlar, geleneksel sahne oyunları, atölye etkinlikleri, söyleşiler ve konserler yer aldı. Ayrıca üç ayların başlangıcı ve milli-manevi değerler üzerine etkinliklerle çocuklara bilgilendirici içerikler sunuldu.

Başkan Pekyatırmacı'nın açıklamaları

Başkan Pekyatırmacı, "Şivlilik Çocuk Bayramı’nı Konyamızda bir gelenek haline getirdik"

Şivlilik Çocuk Bayramımızın son gününde de Selçuklu Kongre Merkezinde çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerimizle birlikteydik. Perşembe gününden itibaren çocuklarımız 3 ayların başlangıcını, şivlilik mutluluğunu aileleriyle, akranlarıyla birlikte doyasıya yaşamış oldu ve yüzbinlerce çocuğumuz, hemşehrimiz burada bizlerle birlikte oldu. Çocuklarımız burada oyunlar oynadılar. Animasyon, tiyatro gösterilerini izlediler ve kaliteli zaman geçirdiler. Tabi ki 3 ayların başlangıcını Recep ayının başlangıcı olarak Regaip Kandilimizi mutlu bir şekilde burada karşılamış oldular. Ramazan ayına bir hazırlık mahiyetinde burada onlara milli manevi değerlerimize ilgili de güzel bilgiler vermiş olduk. Ben SKM’de bizi yalnız bırakmayan yüzbinlerce hemşehrimize özellikle teşekkür ediyorum. Artık Şivlilik Konyamızda bir bayram havasında kutlanıyor. Bunu bir bayrama dönüştürdük ve hemşehrimizinde yoğun bir ilgisiyle bu bayramı birlikte kutluyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize üç aylarımızı milli manevi değerlerimizi ifade edebilmek anlamında burada birlikteliğimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elhamdülillah artık şehir dışından da çok sayıda misafirlerimiz özellikle de şivlilik için Konya’mıza geliyorlar. Burada dolaştığımız zaman hem çevre illerden hem de yurt dışından gelen vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Onlarda özellikle Şivliliğin ve üç ayların atmosferini yaşayabilmek için Konya’mıza geliyorlar. Böylece bu güzel geleneği hem Konya dışına taşımış oluyor hem de bu manevi atmosferi Konya dışından gelen misafirlerimizin yaşamasına da fırsat vermiş oluyoruz. Burada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Şivlilik Çocuk Bayramı çok büyük bir organizasyon ve bu organizasyonda tabi ki çok sayıda hem belediyemizde görev yapan arkadaşlarımız hem de diğer faaliyetlerde çok sayıda arkadaşımız emek verdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir şekilde bu güzel organizasyonu hayata geçirmiş olduk. Tekrar tüm hemşehrilerimizin üç aylarını tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Ramazan’a ve Ramazan Bayramı’na eriştirsin diye de dua ediyorum

Katılımcıların tepkisi

Her yaştan katılımcının beğenisini kazanan programda çocuklar ve aileleri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirip Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacıya teşekkür etti.

