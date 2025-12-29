Cumhuriyet’i Kuran Şehirler Ankara’da Buluştu: Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas

Cumhuriyet’i Kuran Şehirler Ankara’da Buluştu

Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları, "Cumhuriyet’i Kuran Şehirler" temasıyla Ankara’da bir araya geldi. Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde Cumhuriyet Müzesi (2. TBMM Binası) Ulus’ta gerçekleştirildi.

Murzioğlu: "Bu proje burada sona ermiyor, asıl şimdi başlıyor"

Salih Zeki Murzioğlu, etkinliği yalnızca bir anma değil, her kuşağın Cumhuriyet bilincini yeniden inşa etmesi gerektiğini hatırlatan bir sorumluluk olarak tanımladı. Konuşmasında: "Bugün, Cumhuriyet’i Kuran Şehirler Buluşması’nın son durağında; tarihimizin dönüm noktalarından birine tanıklık eden Cumhuriyet Müzesi’nde bir araya gelmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. ‘Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz.’ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı bu sözün rehberliğinde, Cumhuriyet’i Kuran Şehirlerin iş kanadının temsilcileri olarak; bir milletin geleceğine yön veren şehirleri adım adım dolaştık. Her şehirde yalnızca bir mekânı değil; bir fikri, bir direnişi, bir umudu ve bir kararlılığı gördük. Bu yolculuk bize bir kez daha hatırlattı ki Cumhuriyet, tek bir günde ve tek bir şehirde kurulmadı. Cumhuriyet, Anadolu’nun dört bir yanında filizlenen ortak bir iradenin eseri olarak doğdu. Ve bugün, o iradenin devlet aklına dönüştüğü, millet egemenliğinin kurumsallaştığı şehirdeyiz. Bizler bugün; kuruluşun ve kurtuluşun meşalesinin yakıldığı, istiklal yolunda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs Şehri Samsun’dan geliyoruz. Ve tam 106 yıldır, bu ruhu diri ve genç tutmak için çalışıyoruz. Bu anlamlı yolculuğun son durağında; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, Meclis kürsüsünde ve cephede mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Onların bizlere bıraktığı en büyük miras; bağımsız düşünce, ortak akıl ve ortak gelecek idealidir. Cumhuriyet’i kuran şehirlerden aldığımız ilhamla şunu açıkça ifade etmek isterim; bu proje burada sona ermiyor. Asıl şimdi başlıyor. Çünkü Cumhuriyet, her kuşağın yeniden inşa etmesi gereken bir bilinçtir. Bu duygu ve düşüncelerle; bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese ve bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan; Türk iş dünyasının ekonomik zaferler yolundaki en kıymetli destekçisi ve temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum"

Murzioğlu, projeye katkı verenlere ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Başkanlardan ortak gelecek vizyonu

Murat Kırlangıç (Amasya TSO), Saim Özakalın (Erzurum TSO) ve Zeki Özdemir (Sivas TSO) etkinliğin tarihî sorumluluk ve ekonomik iş birliği açısından önemine dikkat çekti. Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Çakırhan, 2. TBMM Binası’nın tarihi misyonunu anlattı; TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ise "Millî Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet’e Giden Yolda Ankara’nın Rolü ve Önemi" başlıklı söyleşide tarihi süreci aktardı.

Hisarcıklıoğlu: "Cumhuriyetimizi Kuran Şehirler, istiklale giden yoldaki kararlılığımızın nişanesidir"

Gala yemeğine katılan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas şehirlerinin Cumhuriyet’in kuruluşundaki önemini vurguladı: "İşte sizler bu vizyonla hareket ederek, çok doğru ve değerli bir işe imza attınız. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda, Samsun’dan başlayıp, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta milli bir istiklal harbi hüviyeti kazanan bu destansı mücadeleye sahip çıktınız. Bu dört şehrimiz, istiklale giden yolda kararlılığımızın nişanesidir. Milli birlik ve bağımsızlık fikrini tüm Anadolu’ya yayan, milletimizi tek yürek olarak ayağa kaldıran, simge şehirler sizlerin içerisinde yaşadığı şehirlerdir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum". Hisarcıklıoğlu, konuşmasında gelecek kuşaklara aktarma ve birlik mesajını yineledi.

