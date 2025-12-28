DOLAR
Buharkent'te 28. Geleneksel Doğa Yürüyüşü Karura Harabeleri'ne Uzandı

Buharkent’te düzenlenen 28. geleneksel doğa yürüyüşü, Kızıldere’den başlayıp Karura Harabeleri (Buhar Bacaları) rotasıyla yaklaşık 200 katılımcıyla 12 km tamamlandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 22:02
Buharkent'te doğa ve tarihin buluştuğu 28. yürüyüş

Aydın’ın Buharkent ilçesinde belediye tarafından geleneksel hale getirilen doğa yürüyüşlerinin 28. rotası, bu kez tarihle buluştu. Katılımcılar Kızıldere Mahallesi üzerinden Karura Harabeleri (Buhar Bacaları) mevkisini de rotalarına ekleyerek hem doğa hem de tarih yürüyüşü yaptı.

Rota, katılım ve etkinlik detayları

2014 yılında göreve gelen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından başlatılan yürüyüşler, her yıl farklı zamanlarda düzenlenmeye devam ediyor. Hafta sonlarını doğa ve tarihle geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, her yaştan katılım gözlendi ve protokol üyeleri de yürüyüşe katılarak heyecana ortak oldu. Etkinlik yaklaşık 200 hemşerimizin katılımıyla gerçekleştirildi ve 12 kilometrelik parkur hep birlikte tamamlandı.

Başkan Mehmet Erol'un açıklaması

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, geleneksel hale getirilen doğa yürüyüşlerinin yoğun katılımla sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"28. Geleneksel Doğa Yürüyüşümüzde; Kızıldere Mahallemizden başlayarak Karura Harabeleri (Buhar Bacaları) mevkisine uzanan parkurda doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde, sağlıklı ve keyifli bir günü hemşehrilerimizle birlikte yaşayarak, ilçemizin önemli tarihi değerlerine de yakından tanıklık ettik. Yaklaşık 200 hemşerimizin katılımı ile 12 kilometrelik yolu hep birlikte tamamladık. Bu anlamlı etkinliğimize katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz doğa yürüyüşlerimizi önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye, hemşehrilerimizi doğa ve tarih ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

