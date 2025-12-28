Haliliye Belediyesi Standı İstanbul'da Büyük İlgi Gördü

Haliliye Belediyesi Standı Fuarda Büyük İlgi Topladı

25-28 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliğinde, Haliliye Belediyesi standı yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Etkinlik, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Standta Neler Tanıtıldı?

Haliliye Belediyesi standında, dünya tarihine ışık tutan Göbeklitepe ve Karahantepe gibi önemli değerlerin yanı sıra, belediye tarafından coğrafi işaret belgesi alınan ve üretimi yapılan culha kumaşı ile kentin kültürel mirası ve yöresel lezzetleri ziyaretçilere sunuldu. Fuara katılanlar, Şanlıurfa'nın köklü geçmişi ve zengin kültürü hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkan Mehmet Canpolat'ın Ziyareti ve Açıklamaları

Etkinliğin ilk gününde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat stantları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Başkan Canpolat’ın stant gezisinden görüntüler, fuara olan ilgiyi ve atmosferi yansıttı.

Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın UNESCO tarafından müzik şehri ilan edildiğini hatırlatarak gastronomi alanında yapılan başvurulara dikkat çekti ve "Gastronomi şehri Şanlıurfa’dan sizlere selam olsun" ifadelerini kullandı.

Dört gün süren Şanlıurfa Tanıtım Günleri, kentin tarihini, kültürel mirasını ve mutfak zenginliğini İstanbul'da tanıtma imkânı sundu. Haliliye Belediyesi standı, fuarın en çok ilgi gören alanları arasında yer aldı.

