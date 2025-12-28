DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Haliliye Belediyesi Standı İstanbul'da Büyük İlgi Gördü

25-28 Aralık'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nde Haliliye Belediyesi standı, Göbeklitepe, culha kumaşı ve yöresel lezzetlerle yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:34
Haliliye Belediyesi Standı İstanbul'da Büyük İlgi Gördü

Haliliye Belediyesi Standı Fuarda Büyük İlgi Topladı

25-28 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliğinde, Haliliye Belediyesi standı yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Etkinlik, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Standta Neler Tanıtıldı?

Haliliye Belediyesi standında, dünya tarihine ışık tutan Göbeklitepe ve Karahantepe gibi önemli değerlerin yanı sıra, belediye tarafından coğrafi işaret belgesi alınan ve üretimi yapılan culha kumaşı ile kentin kültürel mirası ve yöresel lezzetleri ziyaretçilere sunuldu. Fuara katılanlar, Şanlıurfa'nın köklü geçmişi ve zengin kültürü hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkan Mehmet Canpolat'ın Ziyareti ve Açıklamaları

Etkinliğin ilk gününde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat stantları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Başkan Canpolat’ın stant gezisinden görüntüler, fuara olan ilgiyi ve atmosferi yansıttı.

Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın UNESCO tarafından müzik şehri ilan edildiğini hatırlatarak gastronomi alanında yapılan başvurulara dikkat çekti ve "Gastronomi şehri Şanlıurfa’dan sizlere selam olsun" ifadelerini kullandı.

Dört gün süren Şanlıurfa Tanıtım Günleri, kentin tarihini, kültürel mirasını ve mutfak zenginliğini İstanbul'da tanıtma imkânı sundu. Haliliye Belediyesi standı, fuarın en çok ilgi gören alanları arasında yer aldı.

HALİLİYE BELEDİYESİ STANDINA BÜYÜK İLGİ

HALİLİYE BELEDİYESİ STANDINA BÜYÜK İLGİ

HALİLİYE BELEDİYESİ STANDINA BÜYÜK İLGİ

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Tarihi Seferşah Alanı Yeniden Hayat Buluyor
2
Ayvalık’ta Yeni Yıla Özel Konser: Gençlik Korosu ve Dengin Ceyhan
3
Haliliye Belediyesi Standı İstanbul'da Büyük İlgi Gördü
4
Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Mersin'de 2. Kez
5
Afşinli 'Şehitlerin Ressamı' Ülger Gülbahar’ın Halıdan Tuvale İlk Kişisel Sergisi
6
Muğla'da 'Renkli Rotam Fethiye' Seramik Atölyesi: Gençler İlk Kez Çamurla Buluştu
7
Kütahya'da 'Ormanın Şifresi' Öğrencilerle Buluştu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti