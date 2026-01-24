Dikili Umut Tiyatrosu 'Umutlu Mahkumlar' Projesi Cezaevlerinde Umut Saçıyor

Dikili Umut Tiyatrosu, 'Umutlu Mahkumlar' projesiyle cezaevlerinde sahne aldı; Aliağa, Bergama ve Ayvalık'taki gösterimler mahkumlardan büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:00
Dikili Umut Tiyatrosu 'Umutlu Mahkumlar' Projesi Cezaevlerinde Umut Saçıyor

Dikili Umut Tiyatrosu 'Umutlu Mahkumlar' Projesi Cezaevlerinde Umut Saçıyor

İzmir'in Dikili ilçesinde faaliyet gösteren Dikili Umut Tiyatrosu, cezaevlerinde sahnelediği "Umutlu Mahkumlar" projesiyle dikkat çekiyor. Sanat yönetmeni ve tiyatro eğitmeni Mine Atlatmaz öncülüğündeki topluluk, önce Dikili ve çevresinde sergilediği kısa komedi oyunu ile sahne tecrübesini cezaevlerine taşıdı.

Sergiler ve Tepkiler

Topluluk, Dikili'de sahneledikten sonra sahnelediği 'Cinayet ve Çay Partisi' adlı kısa komediyi; şimdi de cezaevlerinde tutuklu bulunan mahkumlara sunuyor. 16 Ocak'ta Aliağa Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile 22 Ocak'ta Bergama Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sergilenen oyunlar, izleyicilerden yoğun beğeni aldı.

Mine Atlatmaz'ın yazıp yönettiği ve ekip arkadaşlarıyla oynadığı 'Cinayet ve Çay Saati' oyunu, 3 Şubat Salı günü Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da sahnelenecek.

Mine Atlatmaz'ın Açıklaması

Mine Atlatmaz proje ile ilgili olarak şunları söyledi: "2000 yılında Umut Hep Var sloganıyla kurduğumuz tiyatro topluluğumuz bugüne kadar bir çok projeye imza attık. Umutlu Çocuklar, Umutlu Kadınlar ve Umutlu Patiler en önemlileriydi. Şimdi ise cezaevlerinde sevdiklerinden uzak, topluma kazandırılmayı bekleyen mahkumlar için "Umutlu Mahkumlar" adlı projemizle sahne alıyoruz. Amacımız tüm kardeşlerimize umut ışığı olmak, bir nebze tebessüm etmelerini sağlamaktır. Bu projemizi Adalet Bakanlığı’nın desteği ile tüm Türkiye’deki cezaevlerine yaymak istiyoruz."

Projeyle, tiyatronun toplumsal dönüşüm ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

İZMİR'İN DİKİLİ İLÇESİ'NDE FAALİYET YÜRÜTEN DİKİLİ UMUT TİYATROSU 'UMUTLU MAHKUMLAR' ADLI...

İZMİR'İN DİKİLİ İLÇESİ'NDE FAALİYET YÜRÜTEN DİKİLİ UMUT TİYATROSU 'UMUTLU MAHKUMLAR' ADLI PROJESİYLE ÖRNEK BİR ADIM ATTI.

İZMİR'İN DİKİLİ İLÇESİ'NDE FAALİYET YÜRÜTEN DİKİLİ UMUT TİYATROSU 'UMUTLU MAHKUMLAR' ADLI...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SALFOD 2026 Fotoğraf Atölyesini Salihli'de Başlattı
2
Hüsnü Mahalli, Osmangazi Medya Buluşmaları'nda 'Gazeteci Duruşu'nu Anlattı
3
Mehmet Yıldız'ın 'Sonbaharın Renkleri II' Sergisi Tavşanlı'da Yoğun İlgiyle Sona Erdi
4
Trabzon'da Bir İlk: Mısır Koçanından Doğal Kıyafet Üretimi
5
Osmangazi'de 'Karagöz Yolda' Sömestrde Çocuklara Unutulmaz Keyif
6
Ekransız Tatil Rehberi: Dürbün Yayınevi'nden 3 Kitap
7
Marmaris'te Karia–Phoenix Ekoturizm Alanı'nda Yürüyüş Yolları Temizliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları