Dikili Umut Tiyatrosu 'Umutlu Mahkumlar' Projesi Cezaevlerinde Umut Saçıyor

İzmir'in Dikili ilçesinde faaliyet gösteren Dikili Umut Tiyatrosu, cezaevlerinde sahnelediği "Umutlu Mahkumlar" projesiyle dikkat çekiyor. Sanat yönetmeni ve tiyatro eğitmeni Mine Atlatmaz öncülüğündeki topluluk, önce Dikili ve çevresinde sergilediği kısa komedi oyunu ile sahne tecrübesini cezaevlerine taşıdı.

Sergiler ve Tepkiler

Topluluk, Dikili'de sahneledikten sonra sahnelediği 'Cinayet ve Çay Partisi' adlı kısa komediyi; şimdi de cezaevlerinde tutuklu bulunan mahkumlara sunuyor. 16 Ocak'ta Aliağa Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile 22 Ocak'ta Bergama Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sergilenen oyunlar, izleyicilerden yoğun beğeni aldı.

Mine Atlatmaz'ın yazıp yönettiği ve ekip arkadaşlarıyla oynadığı 'Cinayet ve Çay Saati' oyunu, 3 Şubat Salı günü Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da sahnelenecek.

Mine Atlatmaz'ın Açıklaması

Mine Atlatmaz proje ile ilgili olarak şunları söyledi: "2000 yılında Umut Hep Var sloganıyla kurduğumuz tiyatro topluluğumuz bugüne kadar bir çok projeye imza attık. Umutlu Çocuklar, Umutlu Kadınlar ve Umutlu Patiler en önemlileriydi. Şimdi ise cezaevlerinde sevdiklerinden uzak, topluma kazandırılmayı bekleyen mahkumlar için "Umutlu Mahkumlar" adlı projemizle sahne alıyoruz. Amacımız tüm kardeşlerimize umut ışığı olmak, bir nebze tebessüm etmelerini sağlamaktır. Bu projemizi Adalet Bakanlığı’nın desteği ile tüm Türkiye’deki cezaevlerine yaymak istiyoruz."

Projeyle, tiyatronun toplumsal dönüşüm ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

