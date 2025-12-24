DOLAR
Yaşayan Miras Okulu Ankara'da açıldı — Bakan Ersoy yaygınlaştıracak

Bakan Ersoy, Ankara'da pilot olarak açılan Yaşayan Miras Okulu'nu tanıttı; proje somut olmayan kültürel mirası kuşaktan kuşağa aktarmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:49
Yaşayan Miras Okulu Ankara'da açıldı

Bakan Ersoy: Modeli Türkiye'ye yaygınlaştıracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yaşayan Miras Okullarının açılışında projenin Ankara'da pilot olarak başlatıldığını duyurdu. Tanıtım, Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Proje, somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasını hedefliyor; kültürel mirasın "yaşayarak öğrenme, üretme ve paylaşma" anlayışıyla geleceğe taşınması amaçlanıyor.

Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile çok sayıda çocuk katıldı.

Bakan Ersoy, tanıtım toplantısında projenin güçlü bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirterek, somut olmayan kültürel mirasın milletin hafızasını oluşturduğunu; geleneksel sanatlar, zanaatlar, müzik, oyunlar ve sözlü anlatıların kimliği şekillendiren temel unsurlar olduğunu vurguladı.

Ersoy'un sözleri: "Yaşayan Miras Okulu’nu Ankara’da pilot olarak başlatıyor, bu modeli zamanla Türkiye’nin dört bir yanına yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz, kültürel mirasın yalnızca korunacak bir değer değil; öğrenilecek, üretilecek ve paylaşılacak yaşayan bir miras olduğuna inanıyoruz. Bu proje neticesinde çocuklarımız ‘Yaşayan Miras Elçisi’ olacaklar. Ustalarla çıraklar arasında kuşaklar arası doğru ve sahici bir aktarım sağlanmış olacak"

Ersoy, çalışmanın üç aşamada ilerleyeceğini açıkladı: "Çalışmalar; farkındalık, uygulama ve paylaşım olmak üzere 3 aşamada ilerleyecek. Çocuklarımız, somut olmayan kültürel mirasın ne olduğunu etkileşimli sunumlar ve atölyelerle öğrenecekler. İkinci adım olarak; çocuklarımız ve gençlerimiz, deneyimli ustalarımızın rehberliğinde düzenlenen uygulamalı çalışmalarda usta-çırak ilişkisini doğrudan deneyimleyecekler. Üniversiteli gençlerimiz ise bu süreci belgeleyerek, dijital içerikler ve iletişim çalışmalarıyla mirasımızı çağın diliyle görünür kılacaklar".

Projenin gönüllülük esasına dayalı olarak başlatılmasının önemine değinen Ersoy, "Somut olmayan kültürel mirasımız, kadim medeniyetlere sahip Anadolu kültürünün binlerce yıllık süzgeçten geçtikten sonra günümüze ulaştı bizler asırlara dayanan bu kültürü, yaşayan insan hazinelerimiz ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarımızla, çocuklarımıza aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Geçmişimizin hazinelerini, geleceğimizin hazinelerine aktarıyoruz. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, bu alanda atılacak her adım bizim için hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Ersoy, bugüne kadar 7 bin 38 kültürel miras taşıyıcısına "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı" verildiğini belirtti ve envanter verilerini paylaştı: "2025 yılı itibarıyla, 16 yeni unsurun eklenmesiyle Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ne kayıtlı unsur sayımız 368’e ulaşmıştır. Yerel uygulamalara yapılan 162 yeni kayıtla birlikte toplam kayıt sayısı ise bin 707’ye yükselmiştir. Kültürel mirasımızın belirli unsurlarını icra etme ve yeniden yorumlama konusunda üstün bilgi ve beceriye sahip kişileri ise 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan ediyoruz. 2025 yılında yapılan 10 yeni kayıtla, Yaşayan İnsan Hazinesi sayımızı 102’ye yükseltmiş bulunuyoruz. Uluslararası alanda da somut olmayan kültürel mirasımızın görünürlüğünü artırmaya devam ediyoruz."

Kapanışta, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yaşayan Miras Okulu'nun açılışını yaparak etkinlik alanlarında çocuklarla bir araya geldi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

