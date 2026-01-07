Düğünlerde Minimalist Dönüş: 2025'te Kır ve Sokak Düğünlerine Talep Arttı

Ömer Ulutaş, 2025 düğün sezonunda 'minimalist' eğilim ve kır-sokak düğünlerindeki artışı, güvenlik endişelerini ve 2026 öngörüsünü paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:19
Eskişehir ve çevresinin yanı sıra Avrupa’da da sahne alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Kültürel Miras Elçisi Ömer Ulutaş, 2025 düğün sezonuna ilişkin gözlemlerini paylaştı. Ulutaş, çiftlerin tercihlerinde belirgin bir değişim olduğunu aktardı.

Minimalist eğilim ve nedenleri

Ulutaş, ekonomik gerekçelerle kültürel değerlerin etkisinin birleştiğini vurgulayarak, kır ve sokak düğünlerine yönelişin arttığını söyledi. Bu tercihin, düğün salonlarının tamamen göz ardı edildiği anlamına gelmediğini; fakat artan maliyetlerin çiftleri daha sade ve geleneksel seçeneklere ittiğini belirtti.

"Çiftler, artık daha minimalize programları tercih ediyorlar. Köy, mahalle, sokak ve kır düğünlerinde gözle gürünen bir artış var. Bunun da sebebi maddi imkanların yanı sıra çiftlerin kültürümüzün canlı yansıması olan örf ve âdetlerimizi yaşatan köy düğünlerini tercih etmesidir. Tabii ki bu durum, düğün salonlarını kötü olduğu anlamına gelmez. Düğün salonları da bu tür işletmelerde de düğün programları olmaktadır. Düğün salonlarındaki artan maliyetler ve yapılan masraflar da müşteriye yansıltıldığı için rakamlar yükseliyor. Bu yüzden çiftler, genelde sokak düğünlerini tercih ediyorlar. Ama tabii ki kaliteli hizmet veren düğün salonu işletmecilerinin programlarında bir eksilme yok. Bir de şunu söylemek isterim ki her geçen yıl Türkiye’de işletmeler artıyor. Bundan 10-20 yıl önceki işletme sayısı ile şimdiki işletme sayısı bir değil. Bu yüzden pasta bölünüyor. Pasta bölündükçe de düğünler paylaşılıyor."

Güvenlik endişeleri ve yaptırım çağrısı

Eskişehir ve çevre illerin dışında Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de ses sanatçısı olarak görev yapan Ulutaş, 2025’teki düğün sezonunda yaşanan olumsuz olaylara dikkat çekti ve daha sıkı önlemler talep etti.

"Düğün sezonunda yaşadığımız kötü olayların en başında, hatırlarsınız ki, Türkiye’nin birçok yerinden maalesef üzücü haberler aldık. Bunların en başında, altını çizerek söylüyorum, magandalar yüzünden birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, düğün yerini cenaze evine çevirdiler. Maalesef yaşadığımız en kötü olaylar bunlar oldu. 2025 yılında yaşadığımız ve muzdarip olduğumuz olaylardan bir diğeri de, düğün programları için alınan izin saatlerinin geçilmesi ve buna yansıtılan sorunların olması. Bu konuda emniyet güçlerimizden ve mülki amirlerimizden 2026 yılında daha ağır cezaların yapılmasını ve emniyetin daha iyi sağlanmasını talep ediyoruz. Bütün kolluk kuvvetlerimize de kolaylıklar diliyoruz"

2026 öngörüsü

Ulutaş, hem sahne deneyimi hem de müzik mağazası işletmeciliği perspektifiyle önümüzdeki sezon için de benzer bir eğilim beklediğini söyledi; kır ve sokak düğünlerinin tercih edilmeye devam edeceğini öngördü.

"2026 düğün sezonundan öngörümüz, yine kültürümüz, örf ve adetlerinin canlı yansıması olan sokak ve kır düğünlerinde artış olacağını düşünüyoruz. Tabii ki, düğün salonlarında da tercih eden vatandaşlarımız olacaktır. Orada da programlarını yapacaklardır, ama genelin kır düğünleri olacağını düşünüyorum."

