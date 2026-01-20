Düzce'de Prusias Ad Hypium Antik Kenti Karla Kaplandı

Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti, yoğun kar yağışının ardından sütunları ve tiyatro kalıntılarıyla beyaza büründü; ziyaretçilere eşsiz görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:56
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin tarihi ve kültürel mirası arasında önemli bir yere sahip olan Prusias Ad Hypium Antik Kenti, etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzarasıyla dikkat çekti.

Antik kentin sütunları, tiyatro kalıntıları ve tarihi yapıları karla kaplanırken, beyaz örtü geçmişle bugünü bir araya getiren görsel bir şölen sundu. Kar, bölgenin doğal güzellikleri ile tarihi dokuyu bütünleştirerek nadir görüntüler oluşturdu.

Bu eşsiz manzara, bölgeyi ziyaret edenler ve fotoğraf tutkunları için özel anlar sundu; ziyaret edenler ve fotoğraf tutkunları karla kaplı yapılar önünde fotoğraf çekmek için yoğun ilgi gösterdi.

Yetkililer, kar yağışı sonrası oluşan bu görüntünün antik kentin tarihi değerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, Prusias Ad Hypiumun Düzce’nin kültürel zenginlikleri arasında önemli bir simge olmaya devam ettiğini ifade etti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları