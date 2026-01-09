Efes ve Aphrodisias'ın Koordinatörleri Denizli'ye Atandı

Prof. Dr. Bahadır Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Yener, Efes ve Aphrodisias Antik Kentleri'ne koordinatör kazı başkanı olarak atandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:18
DENİZLİ (İHA) – Denizli’de görev yapan tarihçiler, Batı Anadolu arkeolojisinin iki önemli antik kentinde yeni görevlerle ulusal ve uluslararası ölçekte kritik bir sorumluluk üstlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla Efes Antik Kenti Koordinatör Kazı Başkanlığı görevine Prof. Dr. Bahadır Duman, Aphrodisias Antik Kenti Koordinatör Kazı Başkanlığı görevine ise Dr. Öğr. Üyesi Barış Yener atandı.

Efes, Antik Çağ’ın en önemli metropollerinden biri olarak liman kenti kimliği, anıtsal kamu yapıları, imparatorluk kültü, ticaret ve inanç tarihine dair çok katmanlı veriler sunuyor. Uzun yıllardır uluslararası bilimsel iş birlikleriyle yürütülen kazı ve araştırmalar, Efes’i metodolojik açıdan örnek bir merkez haline getirdi.

Bu çerçevede Prof. Dr. Bahadır Duman’ın Koordinatör Kazı Başkanı olarak görevlendirilmesi, kentin bilimsel ve idari yapısına doğrudan katkı sağlayacak.

Aphrodisias, Aydın ili Karacasu/Geyre yakınlarında yer alan Antik Karia bölgesinin seçkin merkezlerinden biri. Aphrodite kültü, mermer ocakları ve heykeltraşlık atölyeleriyle antik dünyada heykel sanatı ve kentsel temsil kültürünün öne çıkan merkezlerinden kabul ediliyor.

Kentin olağanüstü korunmuş mimari dokusu 2017 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesini sağladı. Günümüzde New York Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi gibi uluslararası kurumların yürüttüğü bilimsel çalışmalar, kentteki araştırma ağını güçlendiriyor.

Dr. Öğr. Üyesi Barış Yener’in Koordinatör Kazı Başkanı olarak göreve gelmesi, Aphrodisias’ın uluslararası araştırma ağına kurumsal düzeyde entegrasyonunu derinleştirecek.

Her iki atama da Batı Anadolu arkeolojisinin korunması, araştırılması ve uluslararası iş birlikleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

