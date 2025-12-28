DOLAR
Ersoy: Halk Plajlarımız 2025'te 3 milyon 252 bin 769 Kişiyi Denizle Buluşturdu

Bakan Ersoy, 2025'te halk plajlarının 3 milyon 252 bin 769 kişiye hizmet ettiğini ve ülke genelinde 19 halk plajının hizmet verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:46
Bakanın açıklaması ve hizmet detayları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 sezonuna dair verileri paylaştı.

Ersoy, halk plajlarının 2025'te milyonlarca vatandaşla denizi buluşturduğunu belirterek, 3 milyon 252 bin 769 kişinin bugüne kadar halk plajlarımızdan faydalandığını açıkladı.

Ülke genelinde 19 halk plajının hizmet verdiğini kaydeden Bakan, 2025 yılında açılan tesisleri şu şekilde sıraladı: Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı hizmete açıldı; Antalya Manavgat Sorkun Ücretsiz Girişli Halk Plajı vatandaşlarla buluştu; Antalya Beldibi Bahçecik Halk Plajında yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve üniteleri artırıldı.

Ersoy, halk plajlarının çevreye duyarlı, ücretsiz ve erişilebilir yapısının yaz boyunca yoğun ilgi gördüğünü vurguladı ve kültür, sanat ile turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefinin desteklendiğini belirtti.

“2025’te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık. 1 yıl böyle geçti. Türkiye’nin dört bir yanında, herkes için erişilebilir ve nitelikli sahiller sunmaya devam ettik. Halk plajlarımız, 2025’te de milyonlarca vatandaşımızı denizle buluşturdu. 3 milyon 252 bin 769 kişi, bugüne kadar halk plajlarımızdan faydalandı. Ülke genelinde 19 halk plajımız hizmet veriyor. 2025 yılında; Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı hizmete açıldı. Antalya Manavgat Sorkun Ücretsiz Girişli Halk Plajı vatandaşlarımızla buluştu. Antalya Beldibi Bahçecik Halk Plajımızda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve üniteleri artırıldı. Halk plajlarımız; çevreye duyarlı, ücretsiz ve erişilebilir yapısıyla yaz boyunca yoğun ilgi gördü. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.”

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

