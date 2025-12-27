Eskişehir'de Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ’HAYAL’in Sesleri’ konseri

Okul topluluğu Yunus Emre Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gece sundu

Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan müzik topluluğu tarafından düzenlenen konser, Eskişehir'de müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Sportif, sanatsal ve sosyal etkinlikleri ile bilinen okul, kendi imkanlarıyla üçüncü kez sahneye taşıdığı ’HAYAL’in Sesleri’ adlı yeni yıl konserini Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Etkinlik, okulun kültür-sanat takviminin öne çıkan organizasyonlarından biri olarak kayda geçti.

Konserde, idareci, öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekipte korist, solist, orkestra ve sunucular yer aldı. Ekip şefliğini ise müzik öğretmeni Mehmet Ali Öztürk üstlendi. Sahne performansı ve düzenlenen repertuar, salonda izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Salonu dolduran müzikseverlerin beğenisini kazanan konser, okulun kültürel üretim ve topluluk çalışmalarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

