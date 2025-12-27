DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Eskişehir'de Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ’HAYAL’in Sesleri’ Konseri

Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi müzik topluluğu ’HAYAL’in Sesleri’ yeni yıl konserini Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 3’üncü kez düzenleyerek izleyicileri büyüledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:16
Eskişehir'de Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ’HAYAL’in Sesleri’ Konseri

Eskişehir'de Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ’HAYAL’in Sesleri’ konseri

Okul topluluğu Yunus Emre Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gece sundu

Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan müzik topluluğu tarafından düzenlenen konser, Eskişehir'de müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Sportif, sanatsal ve sosyal etkinlikleri ile bilinen okul, kendi imkanlarıyla üçüncü kez sahneye taşıdığı ’HAYAL’in Sesleri’ adlı yeni yıl konserini Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Etkinlik, okulun kültür-sanat takviminin öne çıkan organizasyonlarından biri olarak kayda geçti.

Konserde, idareci, öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekipte korist, solist, orkestra ve sunucular yer aldı. Ekip şefliğini ise müzik öğretmeni Mehmet Ali Öztürk üstlendi. Sahne performansı ve düzenlenen repertuar, salonda izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Salonu dolduran müzikseverlerin beğenisini kazanan konser, okulun kültürel üretim ve topluluk çalışmalarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

ESKİŞEHİR'DE HOCA AHMED YESEVİ ANADOLU LİSESİ İDARECİLERİNDEN, ÖĞRETMENLERİNDEN VE ÖĞRENCİLERİNDEN...

ESKİŞEHİR'DE HOCA AHMED YESEVİ ANADOLU LİSESİ İDARECİLERİNDEN, ÖĞRETMENLERİNDEN VE ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN MÜZİK TOPLULUĞU TARAFINDAN KONSER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ESKİŞEHİR'DE HOCA AHMED YESEVİ ANADOLU LİSESİ İDARECİLERİNDEN, ÖĞRETMENLERİNDEN VE ÖĞRENCİLERİNDEN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop’un Gençlik Projesi Avrupa’ya Taştı: 'Share, Change, Improve' Başladı
2
Sinop Üniversitesi'nde Özbek Pilavı ve Balkan Helvası Bir Arada
3
Eskişehir'de Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ’HAYAL’in Sesleri’ Konseri
4
Toygar Işıklı Dizi Müzikleri Kocaeli'de — Oda Orkestrası 29 Aralık'ta
5
Aşık Murat Çobanoğlu Parkı Altındağ'da Açıldı — Muratpaşa Belediyesi
6
Başkan Büyükkılıç: Kayseri’nin Kültürünü ve Gençlerini Öne Çıkarıyoruz
7
Kütahya'da Esat Anık için 'Saygı Gecesi' — Şiir ve Müzik Buluştu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti