Eskişehir'de Lületaşı Usta Ellerde Hayat Buluyor: Geleneksel Motiflerle Kadın İstihdamına Destek

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, lületaşını Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle işleyerek kültürel mirası koruyor ve kadın istihdamına katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:46
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, kentin simgesi olan lületaşını geleneksel motiflerle yeniden yorumlayarak hem kültürel mirası yaşatıyor hem de kadın istihdamına destek veriyor. Kentin "beyaz altını" olarak bilinen lületaşı, atölyelerde takıdan pipoya, tespihten broşa kadar geniş bir ürün yelpazesine dönüşüyor.

Geleneksel motifler modern üretime dönüşüyor

Enstitü projeleri "Lületaşı üstünde taşı" sloganıyla sürdürülüyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait motifler, ustaların elinde özgün tasarımlara dönüşüyor; bu çalışmalar yalnızca tek atölyede değil, dikiş ve cam gibi farklı atölyelerle iş birliği içinde yürütülüyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Lületaşı Usta Öğreticisi Şeyda Caran, enstitü bünyesindeki üretim süreçlerini açıklarken şunları söyledi: "Lületaşından hemen hemen aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Kolye, tespih, pipo, broş gibi ürünlerin yanı sıra genelde proje ağırlıklı çalışıyoruz. ‘Lületaşı üstünde taşı’ sloganıyla yola çıkarak Selçuklu ve Osmanlı döneminden motifleri çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Bu süreçte sadece kendi atölyemizde değil; dikiş ve cam gibi farklı atölyelerle de ortaklaşa tasarımlar yapabiliyoruz."

Sergi ve eğitim projelerinde yer alıyor

Caran, hazırlanan ürünlerin sergiler ve eğitim projelerinde kullanıldığını belirtti: "Hazırladığımız projeler sergi amacıyla kullanılıyor; Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik bünyesindeki çalışmalarda yer alıyor. Örneğin ’Bohça İstanbul’ projesine ürünler gönderiyoruz. Burada kadın ağırlıklı bir ekibimiz var ve kadınlarımızın el emeğiyle işleme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanatla birlikte ekonomik katkı

Üretimin ekonomik değerine de dikkat çeken Caran, kadınların ev ekonomisine katkısını vurguladı: "Satışa yönelik üretimlerimiz de aralıksız sürüyor. Lületaşı ile kadınlarımızın ev ekonomisine destek oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğumuz için maaşımız ve sigortamız mevcut, burada güvenle çalışıyoruz. Ürettiğimiz her bir üründen kazanç sağlayarak lületaşını ekonomik bir değere dönüştürüyoruz."

Sonuç olarak, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nün lületaşı çalışmaları hem kültürel mirası günümüze taşıyor hem de kadınların ekonomik hayata katılımına somut katkı sunuyor.

