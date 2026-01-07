Eskişehirli Karikatürcüler Yapay Zekanın Çizimlerini Eleştirdi

Eskişehirli karikatürcüler yapay zekanın karikatür çıktılarından rahatsız; bazıları kendini yanlış tasvir edildiğini söyleyerek sanatın geleceğini tartıştı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:22
Eskişehirli Karikatürcüler Yapay Zekanın Çizimlerini Eleştirdi

Eskişehirli çizerler yapay zekanın çizimlerini değerlendi­rdi

Eskişehir’de bir araya gelen karikatüristler, kalemle dakikalar süren çalışmaların yapay zeka tarafından saniyeler içinde üretilmesine tepki gösterdi. Yaşar Arda, Atilla Yakşi, Sertaç Ürer, Furkan Tangüner ve İzzet Celiloğlu adlı yaklaşık 40 yıllık arkadaş grubu, farklı yapay zeka modellerinin bir fotoğraf üzerinden oluşturduğu çıktıları inceledi.

Çıktılara sert yorumlar: "Beni otistik gibi çizmiş"

Toplu fotoğrafı karikatüre dönüştüren yapay zekanın çıktısını beğenmeyen bir çizer, "Beni otistik gibi çizmiş" diye tepki gösterdi. Diğer bir çizer Furkan Tangüner ise çıktının kendisine hiç benzemediğini belirtti.

Atilla Yakşi: "Milyon kişinin çizgilerini çalıyor"

Atilla Yakşi uzun yıllardır karikatürle uğraştığını belirterek yapay zekaya şu sözlerle karşı çıktı: "Bu yapay zeka çok tartışılan bir şey. İyi bir şey değil. Niye? Çünkü milyon kişinin çizgilerini çalıyor ama sanat yapmadığı kesin. Tekniğe de çok benzemiyor, hâlâ beceremiyor. Mesela insanları hala 6 parmak çiziyor, garip bir şeyler yapıyor. Bunu hayattan atalım desek zaten beceremeyiz. O yüzden bundan faydalanacağız. Yalnız çok kötü bir şey anlatayım; eskiden 2 boyutlu çizgi filmler vardı ve tadından yenmezdi ama artık bitti. Ufak çocuklara bile düzgün çizgi film yapamıyorlar. Yapay zeka sanatı öldürecektir, bundan eminim ama ondan kurtuluş da yok. Yapay zeka ile nasıl geçineceğiz, bunun hesabında olmamız lazım"

İzzet Celiloğlu: Sanatta tıkanıklık ve yeni yollar

İzzet Celiloğlu ise yapay zekanın sanatın önünü açabileceğini savundu: "Her yeni bir şey yeni çıktığı zaman bir şeyler kayboluyor. Fotoğrafçılığın da ilk çıktığı 1800’lü yıllarda, 50 bin civarında ressam işsiz kaldı. Tabii buna müteakip sanat yine kendi yolunu bulmaya çalıştı. O 50 bin işsizin ardından sanat tekrardan canlandı, sürrealizm ve kübizm benzeri akımlar oluştu. Eskinin kaybolması, yok olması ve yeni bir yol arayışının olması gayet normal. Şu anda sanat tıkanmış bir durumda. Yapay zeka bir tıkanmaya yeni bir yol açacaktır diye düşünüyorum. Hani fotoğrafçılık çıktığı zaman nasıl sanattaki tıkanmışlığı açmışsa, yapay zeka da tekrardan sanatın kendine yeni bir yol aramasını ve açmasını sağlayacaktır. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yapay zeka var olmuş, yapılmış olan şeyleri tekrardan yaparak yorumluyor. Yani yaptığı şey aslında tavuk suyunun suyundan bir çorba yapıyor ve bu o kadar lezzetli olmuyor. Çoğu insan korku içerisinde. Elbette işini yapmayanlar bu durumda çok kötü etkilenecektir ama işini iyi yapanlar için yeni yollar açacaklardır ve onlar bu yoldan tekrardan yürümeye başlar."

Çizerler, yapay zekanın sunduğu kolaylıklarla birlikte sanatın yapısal olarak değişeceği ve mesleklerin dönüşeceği görüşünde birleşirken, hem olumsuz hem de olası fırsatlara karşı temkinli bir bakış sergiledi.

ESKİŞEHİR'DE BİR GRUP ÇİZER, KALEMLE ÇİZMESİ DAKİKALAR SÜREN ÇALIŞMALARI SANİYELER İÇİNDE YAPAN...

ESKİŞEHİR'DE BİR GRUP ÇİZER, KALEMLE ÇİZMESİ DAKİKALAR SÜREN ÇALIŞMALARI SANİYELER İÇİNDE YAPAN YAPAY ZEKANIN SANAT ÜZERİNDEKİ OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİNİ KONUŞTU. TOPLU FOTOĞRAFI KARİKATÜRE DÖNÜŞTÜREN YAPAY ZEKANIN ÇIKTISINI BEĞENMEYEN BİR ÇİZER, "BENİ OTİSTİK GİBİ ÇİZMİŞ" YORUMUNDA BULUNDU.

ESKİŞEHİR'DE BİR GRUP ÇİZER, KALEMLE ÇİZMESİ DAKİKALAR SÜREN ÇALIŞMALARI SANİYELER İÇİNDE YAPAN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirli Karikatürcüler Yapay Zekanın Çizimlerini Eleştirdi
2
Folkart Academy İzmir'de 2025-2026'nın İlk Mezunlarını Verdi
3
Düğünlerde Minimalist Dönüş: 2025'te Kır ve Sokak Düğünlerine Talep Arttı
4
Kütahya Basınında 117 Yıllık Köklü Geçmiş
5
Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu kuruldu — Şehit yakınları ve gaziler sanatla buluşuyor
6
Kahramanmaraş’ta Masal Buluşması: Sevde Gözükara ile Çocuklara Edebiyat
7
Oluz Höyük’te Fenikeliler İzleri: İnsan Başlı Cam Boncuklar ve 8 Bebek Mezarı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları