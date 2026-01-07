Eskişehirli Karikatürcüler Yapay Zekanın Çizimlerini Eleştirdi

Eskişehirli çizerler yapay zekanın çizimlerini değerlendi­rdi

Eskişehir’de bir araya gelen karikatüristler, kalemle dakikalar süren çalışmaların yapay zeka tarafından saniyeler içinde üretilmesine tepki gösterdi. Yaşar Arda, Atilla Yakşi, Sertaç Ürer, Furkan Tangüner ve İzzet Celiloğlu adlı yaklaşık 40 yıllık arkadaş grubu, farklı yapay zeka modellerinin bir fotoğraf üzerinden oluşturduğu çıktıları inceledi.

Çıktılara sert yorumlar: "Beni otistik gibi çizmiş"

Toplu fotoğrafı karikatüre dönüştüren yapay zekanın çıktısını beğenmeyen bir çizer, "Beni otistik gibi çizmiş" diye tepki gösterdi. Diğer bir çizer Furkan Tangüner ise çıktının kendisine hiç benzemediğini belirtti.

Atilla Yakşi: "Milyon kişinin çizgilerini çalıyor"

Atilla Yakşi uzun yıllardır karikatürle uğraştığını belirterek yapay zekaya şu sözlerle karşı çıktı: "Bu yapay zeka çok tartışılan bir şey. İyi bir şey değil. Niye? Çünkü milyon kişinin çizgilerini çalıyor ama sanat yapmadığı kesin. Tekniğe de çok benzemiyor, hâlâ beceremiyor. Mesela insanları hala 6 parmak çiziyor, garip bir şeyler yapıyor. Bunu hayattan atalım desek zaten beceremeyiz. O yüzden bundan faydalanacağız. Yalnız çok kötü bir şey anlatayım; eskiden 2 boyutlu çizgi filmler vardı ve tadından yenmezdi ama artık bitti. Ufak çocuklara bile düzgün çizgi film yapamıyorlar. Yapay zeka sanatı öldürecektir, bundan eminim ama ondan kurtuluş da yok. Yapay zeka ile nasıl geçineceğiz, bunun hesabında olmamız lazım"

İzzet Celiloğlu: Sanatta tıkanıklık ve yeni yollar

İzzet Celiloğlu ise yapay zekanın sanatın önünü açabileceğini savundu: "Her yeni bir şey yeni çıktığı zaman bir şeyler kayboluyor. Fotoğrafçılığın da ilk çıktığı 1800’lü yıllarda, 50 bin civarında ressam işsiz kaldı. Tabii buna müteakip sanat yine kendi yolunu bulmaya çalıştı. O 50 bin işsizin ardından sanat tekrardan canlandı, sürrealizm ve kübizm benzeri akımlar oluştu. Eskinin kaybolması, yok olması ve yeni bir yol arayışının olması gayet normal. Şu anda sanat tıkanmış bir durumda. Yapay zeka bir tıkanmaya yeni bir yol açacaktır diye düşünüyorum. Hani fotoğrafçılık çıktığı zaman nasıl sanattaki tıkanmışlığı açmışsa, yapay zeka da tekrardan sanatın kendine yeni bir yol aramasını ve açmasını sağlayacaktır. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yapay zeka var olmuş, yapılmış olan şeyleri tekrardan yaparak yorumluyor. Yani yaptığı şey aslında tavuk suyunun suyundan bir çorba yapıyor ve bu o kadar lezzetli olmuyor. Çoğu insan korku içerisinde. Elbette işini yapmayanlar bu durumda çok kötü etkilenecektir ama işini iyi yapanlar için yeni yollar açacaklardır ve onlar bu yoldan tekrardan yürümeye başlar."

Çizerler, yapay zekanın sunduğu kolaylıklarla birlikte sanatın yapısal olarak değişeceği ve mesleklerin dönüşeceği görüşünde birleşirken, hem olumsuz hem de olası fırsatlara karşı temkinli bir bakış sergiledi.

