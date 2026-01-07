Folkart Academy İzmir'de 2025-2026'nın İlk Mezunlarını Verdi

İzmir'de 2017'den bu yana ücretsiz ve profesyonel sanat eğitimi sunan Folkart Academy, 2025-2026 eğitim döneminin ilk mezunlarını verdi. Oyunculuk Atölyesi Yetişkin Grubunu 29 Kasım - 28 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlayan katılımcılar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Tiyatro merkezli, çok disiplinli eğitim

Folkart Academy Koordinatörü Volkan Severcan, törende yaptığı konuşmada bu eğitim döneminde sahne sanatlarının temeli olan tiyatro ekseninde geniş bir program yürüttüklerini anlattı. Program kapsamında oyunculuk, yaratıcı drama, reji, diksiyon, senaryo, hareket ve nefes-beden çalışmaları, bale, ses-müzik, dramatik yazarlık ile oyun ve rol incelemelerinin yer aldığını belirtti.

Severcan, sanat eğitiminin bireyin düşünme, ifade ve dönüştürme kapasitesini geliştiren temel alanlardan biri olduğuna vurgu yaparak, programı başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan katılımcıları tebrik etti.

Sahne sanatlarına açılan ortak bir öğrenme alanı

Folkart Academy, ücretsiz ve profesyonel sanat eğitimi modeliyle bugüne kadar binlerce kişiyi sanatla buluşturdu. Akademi, her eğitim döneminde farklı yaş gruplarından katılımcılara sahne sanatlarını çok yönlü biçimde deneyimleme imkânı sunuyor. Tiyatro odaklı eğitim yaklaşımı, bireysel ifade alanlarını güçlendiren; ortak üretim ve paylaşımı merkeze alan bir öğrenme ortamı oluşturuyor.

Yeni dönem eğitimleri sürüyor

Folkart Academy'de ücretsiz eğitimler yıl boyunca devam ediyor. Yetişkin Grubu derslerinde ikinci dönem 28 Şubat - 5 Nisan 2026, üçüncü dönem 25 Nisan - 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında her Cumartesi ve Pazar 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuk Grubu için çevrimiçi başvurular 11 Ocak 2026 Pazar gününe kadar sürecek. Çocuk eğitimleri 17 Ocak - 15 Şubat 2026 tarihleri arasında her Cumartesi ve Pazar 11.00-13.00 veya 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

