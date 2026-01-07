Folkart Academy İzmir'de 2025-2026'nın İlk Mezunlarını Verdi

Folkart Academy, tiyatro odaklı Oyunculuk Atölyesi Yetişkin Grubu'nu 29 Kasım - 28 Aralık 2025 döneminde tamamlayan katılımcılarına sertifikalarını verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:21
Folkart Academy İzmir'de 2025-2026'nın İlk Mezunlarını Verdi

Folkart Academy İzmir'de 2025-2026'nın İlk Mezunlarını Verdi

İzmir'de 2017'den bu yana ücretsiz ve profesyonel sanat eğitimi sunan Folkart Academy, 2025-2026 eğitim döneminin ilk mezunlarını verdi. Oyunculuk Atölyesi Yetişkin Grubunu 29 Kasım - 28 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlayan katılımcılar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Tiyatro merkezli, çok disiplinli eğitim

Folkart Academy Koordinatörü Volkan Severcan, törende yaptığı konuşmada bu eğitim döneminde sahne sanatlarının temeli olan tiyatro ekseninde geniş bir program yürüttüklerini anlattı. Program kapsamında oyunculuk, yaratıcı drama, reji, diksiyon, senaryo, hareket ve nefes-beden çalışmaları, bale, ses-müzik, dramatik yazarlık ile oyun ve rol incelemelerinin yer aldığını belirtti.

Severcan, sanat eğitiminin bireyin düşünme, ifade ve dönüştürme kapasitesini geliştiren temel alanlardan biri olduğuna vurgu yaparak, programı başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan katılımcıları tebrik etti.

Sahne sanatlarına açılan ortak bir öğrenme alanı

Folkart Academy, ücretsiz ve profesyonel sanat eğitimi modeliyle bugüne kadar binlerce kişiyi sanatla buluşturdu. Akademi, her eğitim döneminde farklı yaş gruplarından katılımcılara sahne sanatlarını çok yönlü biçimde deneyimleme imkânı sunuyor. Tiyatro odaklı eğitim yaklaşımı, bireysel ifade alanlarını güçlendiren; ortak üretim ve paylaşımı merkeze alan bir öğrenme ortamı oluşturuyor.

Yeni dönem eğitimleri sürüyor

Folkart Academy'de ücretsiz eğitimler yıl boyunca devam ediyor. Yetişkin Grubu derslerinde ikinci dönem 28 Şubat - 5 Nisan 2026, üçüncü dönem 25 Nisan - 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında her Cumartesi ve Pazar 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuk Grubu için çevrimiçi başvurular 11 Ocak 2026 Pazar gününe kadar sürecek. Çocuk eğitimleri 17 Ocak - 15 Şubat 2026 tarihleri arasında her Cumartesi ve Pazar 11.00-13.00 veya 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

İZMİR'DE 2017'DEN BU YANA ÜCRETSİZ VE PROFESYONEL SANAT EĞİTİMİ SUNAN FOLKART ACADEMY, 2025-2026...

İZMİR'DE 2017'DEN BU YANA ÜCRETSİZ VE PROFESYONEL SANAT EĞİTİMİ SUNAN FOLKART ACADEMY, 2025-2026 EĞİTİM DÖNEMİNİN İLK MEZUNLARINI VERDİ.

FOLKART ACADEMY KOORDİNATÖRÜ VOLKAN SEVERCAN

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirli Karikatürcüler Yapay Zekanın Çizimlerini Eleştirdi
2
Folkart Academy İzmir'de 2025-2026'nın İlk Mezunlarını Verdi
3
Düğünlerde Minimalist Dönüş: 2025'te Kır ve Sokak Düğünlerine Talep Arttı
4
Kütahya Basınında 117 Yıllık Köklü Geçmiş
5
Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu kuruldu — Şehit yakınları ve gaziler sanatla buluşuyor
6
Kahramanmaraş’ta Masal Buluşması: Sevde Gözükara ile Çocuklara Edebiyat
7
Oluz Höyük’te Fenikeliler İzleri: İnsan Başlı Cam Boncuklar ve 8 Bebek Mezarı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları