Giresun'da 140 Yıllık Tarihi Tünel Restore Edildi

1885'te Halil Rıfat Paşa döneminde yapımına başlanan yaklaşık 140 yıllık tünel, Giresun İl Özel İdaresi tarafından restore edilerek turizme kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:33
Dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşanın "Gidemediğin yer senin değildir" anlayışıyla 1885 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 140 yıllık geçmişe sahip olan tarihi tünel, Giresun İl Özel İdaresi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hizmete hazır hale getirildi.

Restorasyon Detayları

Tamamı insan gücüyle gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda inşa edilen tünel, beş yıl süren çalışmalarla gün yüzüne çıkarıldı. Restorasyon projesi, Dereli ilçesine bağlı Yeşilvadi Köyü sınırları içinde yürütüldü ve tarihi güzergâh modern bir görünüm kazandı.

Projede küp taş yürüyüş yolları, estetik korkuluklar, bölgenin tarihini anlatan kitabeler ve sanatsal heykeller ile tünel çevresi zenginleştirildi.

Aydınlatma ve Turizm

Alan, kurulan güneş enerjili aydınlatma sistemleri ile hem güvenli hem de görsel açıdan çekici bir hale getirildi. Yapılan düzenlemeler sayesinde tarihi yapı, ziyaretçiler için cazip bir turizm noktası haline geldi.

Koruma ve Amaç

Yetkililer, ecdadın emeğiyle inşa edilen bu tarihi mirasın günümüz teknolojisiyle buluşturularak koruma altına alındığını vurguladı. Projenin bölge turizmine önemli katkı sağlaması ve Giresun’un kültürel ve tarihi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

