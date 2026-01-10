Hikmet Barutçugil Kocaeli'de — Ebrunun Dinamizmi Söyleşi ve Atölye
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Sanat İhtisas Merkezi, 2026 yılının ilk atölye etkinliğini pazar günü gerçekleştirecek. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli ebru sanatçılarından Hikmet Barutçugil, engin bilgisiyle sanatseverlerle buluşacak.
Söyleşi: Ebrunun Dinamizmi
Sanatçı, atölye çalışması öncesinde Ebrunun Dinamizmi adlı söyleşiyi gerçekleştirecek. Söyleşi, Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak. Barutçugil söyleşisinde kendi eserlerinden örnekler sunacak.
Katılım ve kayıt
Söyleşiye katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek.
