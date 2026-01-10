Hikmet Barutçugil Kocaeli'de — Ebrunun Dinamizmi Söyleşi ve Atölye

Ebru ustası Hikmet Barutçugil, 2026'nın ilk atölye ve söyleşisinde Kocaeli Seka Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor; söyleşi saat 14.00'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:02
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Sanat İhtisas Merkezi, 2026 yılının ilk atölye etkinliğini pazar günü gerçekleştirecek. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli ebru sanatçılarından Hikmet Barutçugil, engin bilgisiyle sanatseverlerle buluşacak.

Söyleşi: Ebrunun Dinamizmi

Sanatçı, atölye çalışması öncesinde Ebrunun Dinamizmi adlı söyleşiyi gerçekleştirecek. Söyleşi, Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak. Barutçugil söyleşisinde kendi eserlerinden örnekler sunacak.

Katılım ve kayıt

Söyleşiye katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek.

