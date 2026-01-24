Hüsnü Mahalli, Osmangazi Medya Buluşmaları'nda 'Gazeteci Duruşu'nu Anlattı

Hüsnü Mahalli, Osmangazi Medya Buluşmaları'nda gazeteciliğin ilkelerini, doğru bilgi ve yurt dışı muhabir ihtiyacını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:45
Hüsnü Mahalli, Osmangazi Medya Buluşmaları'nda 'Gazeteci Duruşu'nu Anlattı

Hüsnü Mahalli, Osmangazi Medya Buluşmaları'nda 'Gazeteci Duruşu'nu Anlattı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programının bu haftaki konuğu usta gazeteci Hüsnü Mahalli oldu. "Gazeteci Duruşu" başlıklı söyleşi, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti ve moderatörlüğünü Sevda Kurul üstlendi.

Söyleşinin ana hatları

Deneyimli gazeteci Mahalli, dünyanın farklı bölgelerindeki görev ve gözlemlerinden yola çıkarak, gazeteciliğin temel ilkelerini ve mesleki duruşun nasıl olması gerektiğini örneklerle aktardı. Katılımcılar Mahalli'nin pratik önerileri ve güncel değerlendirmelerini ilgiyle takip etti.

Mahalli'nin vurguladığı temel noktalardan bazıları:

Gazetecinin mert ve dürüst olmak zorunda olduğunu ifade eden Mahalli, "Bu iki özellik yan yana gelirse ancak gazetecilik bir anlam kazanır. Gazetecilikte duygusallık yoktur. Gazeteciyseniz gazetecisinizdir. Türk, Arap ve Kürt gazetecidir düşüncesine baktığınızda böyle bir ayrım yapamazsınız ve yapmamak zorundasınız. Birey olarak bunda bir sorun yoktur; birey olarak ‘Ben Türk’üm, Kürt’üm, Arap’ım’ gibi tercihleriniz olabilir. Ancak meslek anlamında bunu yapamazsınız. Ben bütün savaşlara katıldım. Bosna, Karabağ, Afganistan, Çeçenistan, Irak, İran ve aklınıza gelebilecek bütün savaşlarda gazeteci olarak görev yaptım. BBC’de çalışırken müdür bize, ‘Haberde yüzde yüz doğru olmak zorundasınız, yorumda serbestsiniz. Çünkü yorum sizin.’ 2003 Amerikan ve İngiliz Irak işgali döneminde bunları yaşadık. Ben bölgeden savaş sırasında canlı yayın yapıyordum. Yayın sırasında BBC’den ‘Amerikan ve İngiliz işgal kuvvetleri’ diye bahsediyordum. Bana hiçbir şey diyemiyorlardı. Müdür bir kez bana ‘Biraz sözlerini yumuşatsan’ diye uyarır gibi oldu. Ben de ‘Hayır, yumuşatamam’ dedim; çünkü işgal kuvvetleri gelmiş, bu ülkeyi işgal ediyorsunuz" dedi.

Mahalli, bilginin ancak saha çalışmasıyla elde edilebileceğini belirterek, "Bir, yüzde yüz ilkesel olmak zorundasınız; iki, net olmak zorundasınız; üç, doğru bilgiyi bulmanız gerekiyor. Bilgi havadan ve sudan bulunmaz, yerine giderek bulunur. Hayatında Irak, Suriye ve Karabağ savaşlarına gitmeden, elinde bir sopayla ekrandan anlatmakla bu işler olmaz. Yüzde yüz doğru bilgi gerekir. Bunu yapabiliyorsanız, gazeteci duruşu budur diye düşünüyorum. Türkiye’deki televizyonların hemen hemen hiçbirinin yurt dışında muhabiri yok. Örneğin Orta Doğu’da hiçbir yerde yok; Washington’da ise mecburen koyuyorlar. Buna parası olan televizyonlar da dâhil. Yurt dışında muhabir bulundurmuyorlar. Bu müthiş bir eksikliktir. Amerika’da eğer muhabiriniz yoksa, siz ancak ajanslardan gelen haberlerle yetinmek zorunda kalırsınız. Dış politika ve uluslararası ilişkiler düşüncesinde medyamız sıfırdır. Türkiye’de iyi bir gazeteci dünyayı bilir. Türkiye’yi iyi öğrenmek istiyorsanız, Türkiye’nin diğer ülkelerle ilişkilerini iyi bilmek zorundasınız. Sosyal medyadan iki parça lafla uluslararası anlamda gazetecilik yapılmaz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, günün anısına gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hediye takdim etti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MEDYA BULUŞMALARI PROGRAMININ BU HAFTAKİ KONUĞU USTA...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MEDYA BULUŞMALARI PROGRAMININ BU HAFTAKİ KONUĞU USTA GAZETECİ HÜSNÜ MAHALLİ OLDU. "GAZETECİ DURUŞU" BAŞLIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖYLEŞİDE MAHALLİ, GAZETECİLİĞİN TEMEL İLKELERİNİ VE MESLEKİ DURUŞUN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ ÖRNEKLERLE ANLATTI.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MEDYA BULUŞMALARI PROGRAMININ BU HAFTAKİ KONUĞU USTA...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SALFOD 2026 Fotoğraf Atölyesini Salihli'de Başlattı
2
Hüsnü Mahalli, Osmangazi Medya Buluşmaları'nda 'Gazeteci Duruşu'nu Anlattı
3
Mehmet Yıldız'ın 'Sonbaharın Renkleri II' Sergisi Tavşanlı'da Yoğun İlgiyle Sona Erdi
4
Trabzon'da Bir İlk: Mısır Koçanından Doğal Kıyafet Üretimi
5
Osmangazi'de 'Karagöz Yolda' Sömestrde Çocuklara Unutulmaz Keyif
6
Ekransız Tatil Rehberi: Dürbün Yayınevi'nden 3 Kitap
7
Marmaris'te Karia–Phoenix Ekoturizm Alanı'nda Yürüyüş Yolları Temizliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları