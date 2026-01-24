Hüsnü Mahalli, Osmangazi Medya Buluşmaları'nda 'Gazeteci Duruşu'nu Anlattı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programının bu haftaki konuğu usta gazeteci Hüsnü Mahalli oldu. "Gazeteci Duruşu" başlıklı söyleşi, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti ve moderatörlüğünü Sevda Kurul üstlendi.

Söyleşinin ana hatları

Deneyimli gazeteci Mahalli, dünyanın farklı bölgelerindeki görev ve gözlemlerinden yola çıkarak, gazeteciliğin temel ilkelerini ve mesleki duruşun nasıl olması gerektiğini örneklerle aktardı. Katılımcılar Mahalli'nin pratik önerileri ve güncel değerlendirmelerini ilgiyle takip etti.

Mahalli'nin vurguladığı temel noktalardan bazıları: