Hüsnü Mahalli, Osmangazi Medya Buluşmaları'nda 'Gazeteci Duruşu'nu Anlattı
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programının bu haftaki konuğu usta gazeteci Hüsnü Mahalli oldu. "Gazeteci Duruşu" başlıklı söyleşi, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti ve moderatörlüğünü Sevda Kurul üstlendi.
Söyleşinin ana hatları
Deneyimli gazeteci Mahalli, dünyanın farklı bölgelerindeki görev ve gözlemlerinden yola çıkarak, gazeteciliğin temel ilkelerini ve mesleki duruşun nasıl olması gerektiğini örneklerle aktardı. Katılımcılar Mahalli'nin pratik önerileri ve güncel değerlendirmelerini ilgiyle takip etti.
Mahalli'nin vurguladığı temel noktalardan bazıları:
Gazetecinin mert ve dürüst olmak zorunda olduğunu ifade eden Mahalli, "Bu iki özellik yan yana gelirse ancak gazetecilik bir anlam kazanır. Gazetecilikte duygusallık yoktur. Gazeteciyseniz gazetecisinizdir. Türk, Arap ve Kürt gazetecidir düşüncesine baktığınızda böyle bir ayrım yapamazsınız ve yapmamak zorundasınız. Birey olarak bunda bir sorun yoktur; birey olarak 'Ben Türk'üm, Kürt'üm, Arap'ım' gibi tercihleriniz olabilir. Ancak meslek anlamında bunu yapamazsınız. Ben bütün savaşlara katıldım. Bosna, Karabağ, Afganistan, Çeçenistan, Irak, İran ve aklınıza gelebilecek bütün savaşlarda gazeteci olarak görev yaptım. BBC'de çalışırken müdür bize, 'Haberde yüzde yüz doğru olmak zorundasınız, yorumda serbestsiniz. Çünkü yorum sizin.' 2003 Amerikan ve İngiliz Irak işgali döneminde bunları yaşadık. Ben bölgeden savaş sırasında canlı yayın yapıyordum. Yayın sırasında BBC'den 'Amerikan ve İngiliz işgal kuvvetleri' diye bahsediyordum. Bana hiçbir şey diyemiyorlardı. Müdür bir kez bana 'Biraz sözlerini yumuşatsan' diye uyarır gibi oldu. Ben de 'Hayır, yumuşatamam' dedim; çünkü işgal kuvvetleri gelmiş, bu ülkeyi işgal ediyorsunuz" dedi. Mahalli, bilginin ancak saha çalışmasıyla elde edilebileceğini belirterek, "Bir, yüzde yüz ilkesel olmak zorundasınız; iki, net olmak zorundasınız; üç, doğru bilgiyi bulmanız gerekiyor. Bilgi havadan ve sudan bulunmaz, yerine giderek bulunur. Hayatında Irak, Suriye ve Karabağ savaşlarına gitmeden, elinde bir sopayla ekrandan anlatmakla bu işler olmaz. Yüzde yüz doğru bilgi gerekir. Bunu yapabiliyorsanız, gazeteci duruşu budur diye düşünüyorum. Türkiye'deki televizyonların hemen hemen hiçbirinin yurt dışında muhabiri yok. Örneğin Orta Doğu'da hiçbir yerde yok; Washington'da ise mecburen koyuyorlar. Buna parası olan televizyonlar da dâhil. Yurt dışında muhabir bulundurmuyorlar. Bu müthiş bir eksikliktir. Amerika'da eğer muhabiriniz yoksa, siz ancak ajanslardan gelen haberlerle yetinmek zorunda kalırsınız. Dış politika ve uluslararası ilişkiler düşüncesinde medyamız sıfırdır. Türkiye'de iyi bir gazeteci dünyayı bilir. Türkiye'yi iyi öğrenmek istiyorsanız, Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerini iyi bilmek zorundasınız. Sosyal medyadan iki parça lafla uluslararası anlamda gazetecilik yapılmaz" ifadelerini kullandı. Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, günün anısına gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hediye takdim etti.
