Konya'da 'Şivlilik' Geleneği Fener Alayıyla Başladı

Konya'da, mübarek üç ayların başlangıcında kentin geleneksel ritüellerinden biri olan 'Şivlilik' bu yıl da fener alayı ile sürdürüldü.

Etkinlik Detayları

Gelenek kapsamında akşam namazı sonrası düzenlenen fener alayında, aileler çocuklarıyla birlikte parklarda toplandı ve ellerindeki fenerlerle sokaklarda yürüdü. Etkinliğin bazı mahallelerinde kutlamalar kapsamında ateş yakılarak üzerinden atlama uygulaması gerçekleştirildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrolsüz büyümesine karşı yakılan alanlarda hazır bekleyerek güvenliği sağladı. Geçmişten günümüze ulaşan bu geleneksel kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Fener alayına katılan vatandaşlar, her yıl geleniği sürdürmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek etkinliğin toplumda birlik ve kültürel miras bilincini canlı tuttuğunu vurguladı.

KONYA'DA, MÜBAREK ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICINDA BİR KONYA GELENEĞİ OLAN ŞİVLİLİK, FENER ALAYI İLE BAŞLADI.