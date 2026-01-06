Kasaba Köyü'nde Tarihi Hamam Restore Edilecek: Mahmut Bey Camii Çevresi

UNESCO listesindeki Mahmut Bey Camii yakınındaki 14. yüzyıla tarihlenen hamam, kazıların tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:10
Kasaba Köyü'nde Tarihi Hamam Restore Edilecek: Mahmut Bey Camii Çevresi

Kasaba Köyü'nde Tarihi Hamam Restore Edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve halk arasında Çivisiz Cami olarak bilinen Mahmut Bey Camii'nin bulunduğu Kasaba Köyü'nde, 1930'lu yıllara kadar kullanılmış olan tarihi hamamın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmesi planlanıyor.

Kazı ve akademik çalışmalar

Kastamonu Merkez ilçesindeki Kasaba köyünde yer alan Mahmut Bey Camii, 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilerek "Anadolu’nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" kategorisinde tescillendi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Kastamonu Müze Müdürlüğü koordinasyonunda ve Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anar Azizsoy'un akademik danışmanlığında arkeolojik kazılara başlandı.

Kazı çalışmalarında, 1366 yılında inşa edildiği düşünülen camiyle yaklaşık 50 metre mesafede yer alan hamamın kalıntıları tespit edildi. Kazılarla birlikte hamamın bölümleri ortaya kondu ve bölgedeki diğer yapı kalıntıları ile mezarlara dair bulgulara rastlandığı bildirildi.

14. yüzyıl yerleşiminin gün yüzüne çıkarılması hedefi

Prof. Dr. Anar Azizsoy, kazı çalışmalarının amacını 14. yüzyıla tarihlenen Türk yerleşimini açığa çıkarmak olarak özetledi. Azizsoy, mahalle ölçeğinden hareketle sadece caminin değil çevresindeki külliye vari yapıların da araştırıldığını belirtti ve çalışmaların özellikle Candaroğulları dönemi ile ilişkilendirilebileceğine dikkat çekti.

Hamamın 1930'lu yıllara kadar kullanıldığını, sonrasında samanlık gibi amaçlarla değerlendirildiğini ve bazı bölümlerinin definecilerce tahrip edildiğini söyleyen Azizsoy, "Hamamın kazısını tamamladık. İki adet yan yana halvet hücresinden ibaret olduğu belirlendi. Zemine ulaşamadık; zemin ahşap olma ihtimali bulunuyor, fakat hamamın bölümlerini netleştirdik" ifadelerini kullandı.

Restorasyon süreci ve yetkili açıklamaları

Kastamonu İl Özel İdaresi'nin restorasyon çalışmalarına başlayacağı bilgisini aldıklarını aktaran Azizsoy, yapılan kazıların restorasyon projelerine temel oluşturduğunu belirtti: "Biz de bunun üzerine hamamın bölümlerini net olarak ortaya koyalım. Bunun üzerine restorasyon yapılsın."

Kastamonu Kent Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu, Prof. Dr. Anar Azizsoy'un yürüttüğü yüzey araştırmasının ilin tüm ilçelerini kapsayan kapsamlı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, Kasaba kazılarının UNESCO'ya giren Mahmut Bey Camii'nin çevresinin ve erken Türk tarihi açısından önemini artırdığını söyledi.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven ise restorasyon süreciyle ilgili soru üzerine, "Bakanlıktan restorasyon sözünü aldık, inşallah yakın zamanda başlayacağız" diyerek çalışmalara Bakanlık nezdinde onay alındığını bildirdi.

Özetle, Kasaba Köyü'ndeki Mahmut Bey Camii çevresindeki arkeolojik kazı ve belgeleme çalışmaları tamamlandıkça, 14. yüzyıla tarihlenen hamamın restorasyonu ile bölgedeki diğer yapılar da gün yüzüne çıkarılarak bölgenin tarihsel dokusu yeniden canlandırılacak.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN VE HALK ARASINDA ‘ÇİVİSİZ CAMİ’ OLARAK BİLİNEN KASABA...

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN VE HALK ARASINDA ‘ÇİVİSİZ CAMİ’ OLARAK BİLİNEN KASABA KÖYÜ MAHMUT BEY CAMİİ’NİN BULUNDUĞU KÖYDE YER ALAN VE 1930’LU YILLARA KADAR KULLANILAN TARİHİ HAMAM, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN RESTORE EDİLECEK. GEÇTİĞİMİZ YIL KÖYDE BAŞLATILAN KAZI ÇALIŞMALARIYLA AYRICA KÖYDEKİ 14. YÜZYILDAKİ TÜRK YERLEŞİMİNİN ORTAYA ÇIKARTILMASI HEDEFLENİYOR.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN VE HALK ARASINDA ‘ÇİVİSİZ CAMİ’ OLARAK BİLİNEN KASABA...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seddülbahir Kalesi EMYA 2026 Adayı: Bakan Ersoy Restorasyona Vurgu Yaptı
2
Nilüfer'de 'Filistin Sinema Günleri' 9-15 Ocak Konak Kültürevi'nde
3
Kepez Kent Tiyatrosu'ndan 'Dilek Elması' — Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu
4
Kasaba Köyü'nde Tarihi Hamam Restore Edilecek: Mahmut Bey Camii Çevresi
5
BŞEÜ'ye Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Büyük Başarı
6
Limak 50. Yıl Konserleri: Agrest, Karahan ve Gheorghiu ile Şubat'ta Başlıyor
7
Muratpaşa 8. Yörük Çalıştayı 17 Ocak’ta: 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları