Kasaba Köyü'nde Tarihi Hamam Restore Edilecek: Mahmut Bey Camii Çevresi

Kasaba Köyü'nde Tarihi Hamam Restore Edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve halk arasında Çivisiz Cami olarak bilinen Mahmut Bey Camii'nin bulunduğu Kasaba Köyü'nde, 1930'lu yıllara kadar kullanılmış olan tarihi hamamın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmesi planlanıyor.

Kazı ve akademik çalışmalar

Kastamonu Merkez ilçesindeki Kasaba köyünde yer alan Mahmut Bey Camii, 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilerek "Anadolu’nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" kategorisinde tescillendi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Kastamonu Müze Müdürlüğü koordinasyonunda ve Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anar Azizsoy'un akademik danışmanlığında arkeolojik kazılara başlandı.

Kazı çalışmalarında, 1366 yılında inşa edildiği düşünülen camiyle yaklaşık 50 metre mesafede yer alan hamamın kalıntıları tespit edildi. Kazılarla birlikte hamamın bölümleri ortaya kondu ve bölgedeki diğer yapı kalıntıları ile mezarlara dair bulgulara rastlandığı bildirildi.

14. yüzyıl yerleşiminin gün yüzüne çıkarılması hedefi

Prof. Dr. Anar Azizsoy, kazı çalışmalarının amacını 14. yüzyıla tarihlenen Türk yerleşimini açığa çıkarmak olarak özetledi. Azizsoy, mahalle ölçeğinden hareketle sadece caminin değil çevresindeki külliye vari yapıların da araştırıldığını belirtti ve çalışmaların özellikle Candaroğulları dönemi ile ilişkilendirilebileceğine dikkat çekti.

Hamamın 1930'lu yıllara kadar kullanıldığını, sonrasında samanlık gibi amaçlarla değerlendirildiğini ve bazı bölümlerinin definecilerce tahrip edildiğini söyleyen Azizsoy, "Hamamın kazısını tamamladık. İki adet yan yana halvet hücresinden ibaret olduğu belirlendi. Zemine ulaşamadık; zemin ahşap olma ihtimali bulunuyor, fakat hamamın bölümlerini netleştirdik" ifadelerini kullandı.

Restorasyon süreci ve yetkili açıklamaları

Kastamonu İl Özel İdaresi'nin restorasyon çalışmalarına başlayacağı bilgisini aldıklarını aktaran Azizsoy, yapılan kazıların restorasyon projelerine temel oluşturduğunu belirtti: "Biz de bunun üzerine hamamın bölümlerini net olarak ortaya koyalım. Bunun üzerine restorasyon yapılsın."

Kastamonu Kent Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu, Prof. Dr. Anar Azizsoy'un yürüttüğü yüzey araştırmasının ilin tüm ilçelerini kapsayan kapsamlı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, Kasaba kazılarının UNESCO'ya giren Mahmut Bey Camii'nin çevresinin ve erken Türk tarihi açısından önemini artırdığını söyledi.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven ise restorasyon süreciyle ilgili soru üzerine, "Bakanlıktan restorasyon sözünü aldık, inşallah yakın zamanda başlayacağız" diyerek çalışmalara Bakanlık nezdinde onay alındığını bildirdi.

Özetle, Kasaba Köyü'ndeki Mahmut Bey Camii çevresindeki arkeolojik kazı ve belgeleme çalışmaları tamamlandıkça, 14. yüzyıla tarihlenen hamamın restorasyonu ile bölgedeki diğer yapılar da gün yüzüne çıkarılarak bölgenin tarihsel dokusu yeniden canlandırılacak.

