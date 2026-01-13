Mertcan Türkoğlu, Hi Jolly’nin Arizona’daki Anıt Mezarında Anıldı

Sanatçı Mertcan Türkoğlu, 'Last Camp' kitabıyla bağlantılı Hadji Ali (Hi Jolly) anıtı önünde Quartzsite’te düzenlenen törenle anıldı.

Sanatçı Mertcan Türkoğlu, son eseri "Last Camp (Son kamp)" ile bağlantılı olan Hadji Ali (Hi Jolly) anıt mezarı önünde düzenlenen törenle anıldı. Tören, Arizona eyaletine bağlı Quartzsite kasabasında gerçekleştirildi.

Tören ve konuşmalar

Tören, Quartzsite Belediyesi, Quartzsite Ticaret Odası ve gönüllüler tarafından düzenlendi. Hadji Ali (Hi Jolly)'yi ve Osmanlı tarafından hediye edilen develeri temsil eden devenin, dönem kostümlü gönüllü grup eşliğinde tören alanına gelmesiyle etkinlik başladı. Hadji Ali'nin 1850’lerde ABD ordusunda deve çobanı olarak görev yaptığı anımsatıldı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu törende konuşarak Türkoğlu'nun çalışmalarını tarih ve belgeleme ekseninde değerlendirdi ve şunları söyledi: "Mertcan tarihin ve kültürün bir dekor değil bir hafıza olduğuna ve bunun ilgi ve alakayı hak ettiğine inanıyordu".

Quartzside Ticaret Odası Başkanı Lary Lord, Türkoğlu'nun bölge hakkındaki çalışmalarının taşınmasından çok daha önce başladığını, Türkoğlu'nun bölge tarihi konusundaki bilgisinin kendisi ve bölge için önem taşıdığını vurguladı.

Quartzsite Belediye Başkanı Norm Simpson ise Türkoğlu'nun merakının derin olduğunu; Türkoğlu ile kitabı hazırlanırken ve daha önce çektiği "Hi Jolly" belgeselinin hazırlık aşamalarında birlikte çalıştıklarını söyledi. Simpson, Türkoğlu'nun son zamanlarda yeni projesi "Buck Connors (Son Kovboy)" projesine hazırlandığını ifade etti.

Tören, konuşmaların ardından çalınan gayda ile sona erdi.

Sanatçının yaşamı ve mirası

Mertcan Türkoğlu, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 11 Aralık'ta Kaliforniya'nın Long Beach kentinde hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Türkoğlu, Los Angeles Fotoğraf Festivali ve One Simple Touch gibi organizasyonların kuruculuğunu yaptı. Sayısız fotoğraf sergisi açan, belgesellere ve kitaplara imza atan Türkoğlu'nun sanat ve belgeleme alanındaki çalışmaları törene katılanlar tarafından anıldı.

