Kepez'in Engelsiz Sanat Projesi, 13 Yaşındaki Ressam Musa Gül'ün Hayallerini Renklendirdi

Kepez Belediyesi'nin Engelsiz Sanat Projesi, cam kırığı hastalığı nedeniyle evden çıkamayan 13 yaşındaki ressam Musa Gül'e evde eğitim, malzeme ve doğum günü sürprizi sundu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:24
Kepez'in Engelsiz Sanat Projesi, 13 Yaşındaki Ressam Musa Gül'ün Hayallerini Renklendirdi

Kepez Belediyesi'nin "Engelsiz Sanat" Projesi Musa Gül'ün hayatına dokundu

Kepez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Sanat Projesi, 13 yaşındaki yetenekli ressam Musa Gül'ün gelecek hayallerine umut oldu. Proje, evde eğitim alan engelli öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra sanatsal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin kapsamı ve uygulama

Proje, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülen evde eğitim uygulaması çerçevesinde yürütülüyor. Resim, görsel sanatlar ve güzel sanatlar alanlarında yetenekli engelli bireylere, Mimar Sinan Akademi'nin uzman eğitimcileri tarafından birebir eğitim imkanı sağlanıyor. Eğitimler haftada bir gün öğrencilerin evlerine gidilerek gerçekleştiriliyor ve gerekli tüm materyaller Kepez Belediyesi tarafından temin ediliyor.

Genç ressam Musa Gül'e doğum günü sürprizi

Cam kırığı hastalığı nedeniyle evden çıkamayan 13 yaşındaki Musa Gül için Kepez Belediyesi evinde bir doğum günü kutlaması düzenledi. Kutlamada genç ressama tablet, forma, tuval ve boya gibi hediyeler takdim edilerek hem mutluluğu paylaşıldı hem de sanatsal çalışmalarına destek sağlandı. Ayrıca Mimar Sinan Akademi'nin resim öğretmenleri artık evine gelerek yeteneğini geliştirmesine katkı verecek.

Aile ve Musa'nın sözleri

Anne Aynur Demir, Kepez Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Çocuğum çok mutlu oldu. Gece bugün doğum günü olduğu için heyecandan uyuyamadı. Sizlerin hediyeleriyle mutluluğu ikiye katlandı" dedi.

Musa Gül duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bugün 13 yaşıma girdim. Hastalığım dolayısıyla dışarı çıkamadığım için Kepez Belediyesi ve Mesut Başkan, bugün hem doğum günümü kutladı hem de tablet ve tuval hediye ettiler. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra haftada bir gün resim öğretmeni evimize gelip bana resim yeteneğimi geliştirmeme yardımcı olacak. Önümüzdeki sene Kepez Belediyesi’nde bir sergi açacağım, yaptığım resimleri sergileyeceğim".

