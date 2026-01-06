Kepez Kent Tiyatrosu'ndan 'Dilek Elması' — Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu

Kepez Kent Tiyatrosu, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde Bedirhan Çapaklı'nın 'Dilek Elması' adlı çocuk oyununu sahneleyerek 2026'ya renk kattı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:14
Kepez Kent Tiyatrosu'ndan 'Dilek Elması' — Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu

Kepez Kent Tiyatrosu'ndan 'Dilek Elması' — Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu

Kepez Belediyesi, 2026 yılının ilk çocuk oyununu minik izleyicilerle buluşturdu. Kepez Kent Tiyatrosu oyuncularının Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde sahneye koyduğu Dilek Elması, küçük seyirciler tarafından büyük ilgi gördü.

Kadro ve Yapım Detayları

Oyunun yazarı Bedirhan Çapaklı; yönetmenleri Ezgi Sönmez ve Beyza Nur Özen. Dekor ve kostüm tasarımını Esin Özgün ile İlke Deniz Ercan yürüttü. Oyuncu kadrosunda Damla Mazlumlar, Doğa Nebioğlu, Necip Kamiloğlu ve Beyza Nur Özen yer alırken, müzik tasarımını Engin Beslek üstlendi.

Oyun Konusu

Dilek Elması, sokakta yaşayan üç arkadaşın cesaret, bilgi ve tutkuyla örülü macerasını anlatıyor. Ham, Hey ve Ay, gizemli bir harita sayesinde; cadının kulübesi, kırık taban köprüsü ve harabe tiyatrosu gibi etaplardan geçerek hayallerine ulaşmaya çalışıyor. Her durakta karşılarına çıkan karakterler, çocukları sınavdan geçiriyor ve oyunun sonunda tüm sırlar ortaya çıkıyor.

Kepez’de tiyatroseverleri 2026 yılında da birbirinden güzel oyunlar bekliyor. Kepez Kent Tiyatrosu, yeni dönemde de çocuk ve aile tiyatrosuna ağırlık vereceğini gösterdi.

KEPEZ BELEDİYESİ, YENİ YILIN İLK ÇOCUK OYUNUNU SANATSEVER MİNİKLERLE BULUŞTURDU. ERDEM BAYAZIT...

KEPEZ BELEDİYESİ, YENİ YILIN İLK ÇOCUK OYUNUNU SANATSEVER MİNİKLERLE BULUŞTURDU. ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SAHNELENEN DİLEK ELMASI, KEPEZ KENT TİYATROSU’NUN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU TARAFINDAN SAHNEYE TAŞINDI VE KÜÇÜK İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

KEPEZ BELEDİYESİ, YENİ YILIN İLK ÇOCUK OYUNUNU SANATSEVER MİNİKLERLE BULUŞTURDU. ERDEM BAYAZIT...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seddülbahir Kalesi EMYA 2026 Adayı: Bakan Ersoy Restorasyona Vurgu Yaptı
2
Nilüfer'de 'Filistin Sinema Günleri' 9-15 Ocak Konak Kültürevi'nde
3
Kepez Kent Tiyatrosu'ndan 'Dilek Elması' — Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu
4
Kasaba Köyü'nde Tarihi Hamam Restore Edilecek: Mahmut Bey Camii Çevresi
5
BŞEÜ'ye Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Büyük Başarı
6
Limak 50. Yıl Konserleri: Agrest, Karahan ve Gheorghiu ile Şubat'ta Başlıyor
7
Muratpaşa 8. Yörük Çalıştayı 17 Ocak’ta: 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları