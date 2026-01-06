Kepez Kent Tiyatrosu'ndan 'Dilek Elması' — Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu

Kepez Belediyesi, 2026 yılının ilk çocuk oyununu minik izleyicilerle buluşturdu. Kepez Kent Tiyatrosu oyuncularının Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde sahneye koyduğu Dilek Elması, küçük seyirciler tarafından büyük ilgi gördü.

Kadro ve Yapım Detayları

Oyunun yazarı Bedirhan Çapaklı; yönetmenleri Ezgi Sönmez ve Beyza Nur Özen. Dekor ve kostüm tasarımını Esin Özgün ile İlke Deniz Ercan yürüttü. Oyuncu kadrosunda Damla Mazlumlar, Doğa Nebioğlu, Necip Kamiloğlu ve Beyza Nur Özen yer alırken, müzik tasarımını Engin Beslek üstlendi.

Oyun Konusu

Dilek Elması, sokakta yaşayan üç arkadaşın cesaret, bilgi ve tutkuyla örülü macerasını anlatıyor. Ham, Hey ve Ay, gizemli bir harita sayesinde; cadının kulübesi, kırık taban köprüsü ve harabe tiyatrosu gibi etaplardan geçerek hayallerine ulaşmaya çalışıyor. Her durakta karşılarına çıkan karakterler, çocukları sınavdan geçiriyor ve oyunun sonunda tüm sırlar ortaya çıkıyor.

Kepez’de tiyatroseverleri 2026 yılında da birbirinden güzel oyunlar bekliyor. Kepez Kent Tiyatrosu, yeni dönemde de çocuk ve aile tiyatrosuna ağırlık vereceğini gösterdi.

