Özcan Alper Nilüfer'de: 'Erken Kış' Konak Kültürevi'nde

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 'Bir Yönetmen Bir Söyleşi' etkinliğinin bu ayki konuğu Özcan Alper oldu. Etkinlik Konak Kültürevi'nde gerçekleştirildi; programa çok sayıda sanatsever ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir katıldı.

Film gösterimi

Programda yönetmenin son filmi 'Erken Kış' izleyiciyle buluştu. Filmin senaryosu Uğur Aydedim ile birlikte kaleme alındı; başrollerini Timuçin Esen, Leyla Tanlar ve Nastya Bogdanova paylaştı. Yapım, Türkiye'den Gürcistan'a uzanan üç günlük zorlu bir yolculuğu anlatarak yasadışı taşıyıcılık ekseninde sınıf farklarını, biyolojik bağları ve insan ruhunun karanlık yönlerini ele alıyor. Film izleyicilerden tam not aldı.

Söyleşi ve Başkan'ın Mesajı

Film gösteriminin ardından gerçekleştirilen söyleşide Özcan Alper, filmin ortaya çıkış sürecini, çekim aşamalarında yaşananları ve hikayenin ana temasını katılımcılarla paylaştı ve sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Etkinlikte konuşan Şadi Özdemir, Türk sinemasını uluslararası arenada başarıyla temsil eden Özcan Alper'i Nilüfer'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Özdemir, 'Nilüfer’de sanatın birleştirici gücüyle buluşmaya, değerli sanatçılarımızı komşularımızla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

