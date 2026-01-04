DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.303,17 -1,11%

Özcan Alper Nilüfer'de: 'Erken Kış' Konak Kültürevi'nde

Nilüfer Belediyesi'nin 'Bir Yönetmen Bir Söyleşi' programında Özcan Alper'in 'Erken Kış' filmi Konak Kültürevi'nde gösterildi; yönetmen izleyicilerle söyleşti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:14
Özcan Alper Nilüfer'de: 'Erken Kış' Konak Kültürevi'nde

Özcan Alper Nilüfer'de: 'Erken Kış' Konak Kültürevi'nde

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 'Bir Yönetmen Bir Söyleşi' etkinliğinin bu ayki konuğu Özcan Alper oldu. Etkinlik Konak Kültürevi'nde gerçekleştirildi; programa çok sayıda sanatsever ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir katıldı.

Film gösterimi

Programda yönetmenin son filmi 'Erken Kış' izleyiciyle buluştu. Filmin senaryosu Uğur Aydedim ile birlikte kaleme alındı; başrollerini Timuçin Esen, Leyla Tanlar ve Nastya Bogdanova paylaştı. Yapım, Türkiye'den Gürcistan'a uzanan üç günlük zorlu bir yolculuğu anlatarak yasadışı taşıyıcılık ekseninde sınıf farklarını, biyolojik bağları ve insan ruhunun karanlık yönlerini ele alıyor. Film izleyicilerden tam not aldı.

Söyleşi ve Başkan'ın Mesajı

Film gösteriminin ardından gerçekleştirilen söyleşide Özcan Alper, filmin ortaya çıkış sürecini, çekim aşamalarında yaşananları ve hikayenin ana temasını katılımcılarla paylaştı ve sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Etkinlikte konuşan Şadi Özdemir, Türk sinemasını uluslararası arenada başarıyla temsil eden Özcan Alper'i Nilüfer'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Özdemir, 'Nilüfer’de sanatın birleştirici gücüyle buluşmaya, değerli sanatçılarımızı komşularımızla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ‘BİR YÖNETMEN BİR SÖYLEŞİ’ ETKİNLİĞİNİN BU AYKİ KONUĞU ÖDÜLLÜ...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ‘BİR YÖNETMEN BİR SÖYLEŞİ’ ETKİNLİĞİNİN BU AYKİ KONUĞU ÖDÜLLÜ YÖNETMEN ÖZCAN ALPER OLDU. YÖNETMENİN SON FİLMİ ‘ERKEN KIŞ’IN GÖSTERİLDİĞİ GECEYE KATILAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE NİLÜFERLİLERİ BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ‘BİR YÖNETMEN BİR SÖYLEŞİ’ ETKİNLİĞİNİN BU AYKİ KONUĞU ÖDÜLLÜ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029
2
Özcan Alper Nilüfer'de: 'Erken Kış' Konak Kültürevi'nde
3
Sivas’ta Tel Helva Geleneği: Kış Gecelerinin Vazgeçilmezi
4
Seddülbahir Kalesi EMYA 2026 Adayı: Bakan Ersoy Restorasyona Vurgu Yaptı
5
Seddülbahir Kalesi EMYA 2026 Adayı: Bakan Ersoy Restorasyon Başarısını Vurguladı
6
Kütahya'da 'Türk Gencinin Kalp Atışı' Şiir Gecesi Yoğun İlgi Topladı
7
Erzincan’da Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları