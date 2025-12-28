DOLAR
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Sarıkamış, Aralık ayının son hafta sonunda 80 cm karla yerli ve yabancı turistleri ağırladı; pistler, telesiyejler ve etkinliklerle otel dolulukları yüzde 90'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:09
Sadece Alpler ve Sarıkamış'ta görülen eşsiz kristal kar yapısı ile sarıçam ormanları arasındaki güvenli pistleriyle bilinen Sarıkamış Kayak Merkezi, Aralık ayının son hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Son yağan karla pistlerde ölçülen 80 santim kalınlığındaki kar, 2 bin 634 rakımlı merkezde kayak ve snowboard tutkunlarını buluşturuyor. Ziyaretçiler bir yandan pistlerde kayak yaparken diğer yandan güneşli havanın keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçi yoğunluğu ve görüşler

Kar kalitesinin kayak ve snowboard için en üst seviyede olması, çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen tatilcilerin bölgeye yönelmesini sağladı. Hafta sonunu değerlendirdiklerini ifade eden kayak severler, "Dünya da nadir görülen kristal karın yağdığı Sarıkamış’a geldik. Pistler çok güzel, orman içinde kaymak çok güzel, tatilin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Ziyaretçiler ayrıca çığ tehlikesi olmadan kaydıklarını vurguladı: "Ortam çok kalabalık, çok güzel, çok güzel bugün burası, herkesi de bekleriz".

Pistler, tesisler ve etkinlikler

Merkezde 5 telesiyej ile hizmet veriliyor; farklı zorluk derecelerine sahip 10 pist ve toplam 30 kilometreyi bulan parkurlar ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Sadece kayakçılar değil, çocuklarıyla gelen aileler de kızak pistlerinde yoğunluk oluşturdu.

Bölgedeki otellerin hafta sonu doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Bazı oteller akşam saatlerinde meşaleli kayak gösterileri ve Kafkas halk oyunları performanslarıyla konuklara eğlenceli anlar sunuyor.

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU(KARS-İHA)

