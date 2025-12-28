Mersin'de Alzheimer Hastalarına Sanat Terapisi: Gülümse Merkezi'nde Örgü Atölyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde düzenlenen sanatsal, zihinsel ve fiziksel etkinliklerle hastalığın seyrinin yavaşlatılması amaçlanıyor.

Etkinlik: Sanat Terapisi ve Örgü Workshop'u

Son etkinlikte Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirilen sanat terapisi kapsamında örgü workshop'u düzenlendi. Katılımcılar gün boyu süren programda hem keyifli vakit geçirirken hem de hafıza ve el-göz koordinasyonunu destekleyecek tekrar teknikleriyle zihinsel becerilerini geliştirdi.

Merkezin hizmetleri ve günlük rutin

Merkezden faydalanan vatandaşlar sabah servisle evlerinden alınıyor. Haftanın belirli günlerinde fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapan hastalar; gün içinde müzikli aktiviteler, zihinsel oyunlar ve sanatsal çalışmalarla sosyalleşme imkânı buluyor. Bu sırada hasta yakınları da kendilerine özel zaman ayırabiliyor.

Uzmanlardan değerlendirme

Cihan Tanrıverdi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında gerontolog olarak görev yapmakta olup verilen hizmetlerin önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Burada verdiğimiz hizmetlerle hastalığın seyrini yavaşlatmayı amaçlıyoruz. Hastalarımız gün boyunca sanatsal, fiziksel ve mental etkinlikler yapıyor, aynı zamanda sosyalleşiyor. Bu süreçte hasta yakınları da kendilerine zaman ayırabiliyor."

Tanrıverdi, düzenlenen etkinliğin niteliğine ilişkin olarak da ekledi: "Örgü üzerine bir workshop yaptık. Etkinlik sonrası hastalarımızdan ve hasta yakınlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz."

Yeşim Özkan, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi, sanat terapisinin Alzheimer hastaları üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı: "Örgü etkinliği, tekrar yoluyla bireylerin hatırlama düzeyini artırmayı ve parasempatik becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Sanat sayesinde bireylerin stres kontrolünü sağlamayı ve kendilerine olan güvenlerini artırmayı amaçlıyoruz."

Özkan, etkinliğin yoğun katılımla gerçekleştiğini ve sürdürülebilir projeler için önemli bir referans oluşturduğunu belirtti: "Katılımcıların etkinliğin devamını talep etmesi bizi çok mutlu etti. Burada yapılan çalışmalar, gelecekte yapılacak projeler için önemli bir referans olacaktır."

Hastaların deneyimleri

Figen Akkaya etkinlik hakkında duygularını şöyle dile getirdi: "Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Aile gibiyiz. Daha önce ciddi rahatsızlıklarım vardı ama buraya gelmemle birlikte her şey değişmeye başladı."

Aysel Duru ise merkezin günlük yaşama katkısını şu sözlerle aktardı: "Eve gittiğimizde sıkılıyoruz. Burada günümüz daha iyi geçiyor, bugün de örgü yapmayı öğreniyoruz."

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezindeki bu tür etkinlikler, hem hastaların zihinsel işlevlerini desteklemeyi hem de hasta yakınlarına nefes alma imkânı sunmayı hedefliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VEREN GÜLÜMSE ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ, ALZHEİMER HASTALARI VE HASTA YAKINLARININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.