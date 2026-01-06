Muratpaşa 8. Yörük Çalıştayı 17 Ocak’ta: 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar'

Antalya Muratpaşa Belediyesi, 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' temalı 8. Yörük Çalıştayı'nı 17 Ocak'ta Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenliyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:26
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Yörük kültürünü bilimsel ve kültürel yönleriyle ele alan Yörük Çalıştayları’nın sekizincisini 17 Ocak’ta gerçekleştiriyor. Çalıştay, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Başkan Ümit Uysal’ın açıklaması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her yıl Yörük kültürü ve tarihine odaklanan akademisyenleri, Türkiye’nin dört bir yanından bu kadim kültürü yaşatmak amacıyla kurulan dernekleri, vakıfları ve federasyonları Antalya’da buluşturduklarını belirterek, Yörük Çalıştayı’nı bu yıl sekizinci kez düzenlemenin önemine vurgu yaptı.

Uysal, 2016 yılından bu yana düzenlenen çalıştaylar ve sempozyumlarla Yörük kültürünün sosyal yaşamdan üretim biçimlerine, geleneklerden sözlü kültüre kadar tüm yönleriyle ele alındığını; bu çalışmaların yayımlanan kitaplarla kalıcı bir kültürel külliyat oluşturduğunu ifade etti.

Çalıştayın teması ve içeriği

Bu yılın teması "Yörüklerde çocuklar ve aksaçlılar" olarak belirlendi. Çalıştay kapsamında Yörük toplumunda kuşaklar arası kültürel aktarım, çocukların toplumsal yapı içindeki yeri ile yaşlıların ve aksaçlıların kültürel hafızayı taşıyıcı rolü bilimsel ve kültürel perspektiflerle ele alınacak.

Katılımcılar ve hedefler

Akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Yörük kültürünün geçmişten geleceğe aktarılmasında aile, gelenek ve sözlü mirasın önemi çok yönlü olarak değerlendirilecek.

