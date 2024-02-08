Netflix’te geçen hafta en çok neler izlendi? İşte en popüler 10 film!

Netflix'te Geçen Hafta En Çok İzlenen Filmler

Netflix, dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi izleme platformu. Her hafta milyonlarca kullanıcı, binlerce film arasından seçim yaparak keyifli vakit geçiriyor. Peki, Netflix kullanıcıları geçen hafta en çok hangi filmleri izledi? İşte en çok izlenen 10 film...

10 - Orion ve Karanlık

Bilim kurgu ve gerilim türündeki bu filmde, uzayda kaybolan bir astronotun hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Orion ve Karanlık, sürükleyici senaryosu ve görsel efektleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

9 - 60 Dakika

Kızının velayetini elinde tutmak isteyen bir dövüşçü, onun doğum günü partisine yetişmek için büyük bir müsabakayı terk eder ve Berlin'de bir kovalamacaya karışır.

8 - Uçuk Bir İş

Cyrus Whitaker (Kevin Hart) liderliğindeki uluslararası bir soygun çetesi, 12 bin metre yükseklikteki bir yolcu uçağından 500 milyon dolar değerinde altını çalmak için uçuk bir işe girişir.

7 - Evde Tek Başına

Klasik bir aile komedisi olan Evde Tek Başına, ailesiyle birlikte tatil için yola çıkan küçük Kevin'ın, evde unutulduğunu fark etmesiyle başlıyor. Kevin, evi hırsızlardan korumak için akla gelmeyecek tuzaklar kuruyor. Evde Tek Başına, hem çocukların hem de büyüklerin severek izlediği bir film.

6 - Kar Kardeşliği

Hayatta kalmak için grupça çaba göstermeleri şarttı. 20. yüzyılın en olağanüstü öykülerinden birini konu alan, Juan Antonio Bayona imzalı bir film.

5 - Recep İvedik 7

Recep İvedik serisinin yedinci filmi olan Recep İvedik 7, Türkiye'nin en sevilen komedi karakterlerinden biri olan Recep İvedik'in, yine başına gelmeyen kalmadığı bir hikayeyi sunuyor. Recep İvedik 7, güldürürken düşündüren, eleştirel bir film.

4 - Evde Tek Başına 2

Evde Tek Başına'nın devam filmi olan Evde Tek Başına 2, bu sefer Kevin'ın, ailesiyle birlikte New York'a giderken uçakta yanlışlıkla başka bir şehre inmesiyle başlıyor. Kevin, yine hırsızlarla karşı karşıya kalıyor ve yine evi korumak için akıllıca planlar yapıyor. Evde Tek Başına 2, ilk film kadar eğlenceli ve heyecanlı bir film.

3 - Dehşete Dalış

Tek başına bir yat seyahatine çıkan bir kadının hayatı, üç narkotik kaçakçısının parçalanmış bir yelkenlinin enkazında ortaya çıkmasıyla kabusa döner. Bu çaresiz kaçakçılar, batık bir gemiden paha biçilmez bir uyuşturucu olan kokaini kurtarmak için kadını araç olarak kullanacaklardır. Fakat her şey planladıkları gibi gitmeyecektir. Kadın, çok geçmeden, köpek balıklarının kol gezdiği dehşet verici suyun dibine inmek zorunda bırakılır. Kaçakçılar, kadını acımasızca, tonlarca kokaini çıkarabilmek için bu ölümcül derinliklere iterler. Bu durum, kadını hayatının en büyük sorunu ve en zorlu savaşıyla yüz yüze getirir.

2 - Çöl Avcıları

Yıkıcı bir depremin ardından kanunsuz ve çorak bir şehre dönen Seul'da korkusuz bir avcı, çılgın bir doktorun kaçırdığı genci kurtarmak için harekete geçer.

1 - Allah Yazdıysa Bozsun

Netflix'in en çok izlenen filmi olan Allah Yazdıysa Bozsun, rüyasında arkadaşının nişanlısıyla nikah masasına oturduğunu gören genç bir kadının öyküsünü anlatıyor. Irmak, aşk hayatında şansı tutmayan 30’lu yaşlardaki genç bir kadındır. Onun hayatı, ilk kez kaldığı bir evde yastığının altına anahtar bırakmasıyla tamamen değişir. Rüyasında can dostu olan Eliz’in nişanlısı Burak ile evlendiğini gören Irmak, bu korkunç rüyayı unutmaya çalışır. Fakat rüyada yaşadıklarının ardından Irmak kendisini umulmadık durumların ortasında bulur. Allah Yazdıysa Bozsun, hem güldüren hem de duygulandıran, kaliteli bir yerli film.