Osmangazi'de Türk Sanat Müziği Yankılandı

Yeni Yıl Festivali'nde Müzeyyen Senar Korosu sahne aldı

Her akşam farklı bir konserle Bursalıları ağırlayan Osmangazi Meydanı'ndaki Yeni Yıl Festivali, 2026'ya sayılı günler kala ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Festivalin üçüncü haftası geride kalırken, etkinlikler kapsamında Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Hilmi Bozdemir şefliğindeki koro, repertuvarında yer alan unutulmaz Türk sanat müziği eserleriyle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Soğuk hava ve zaman zaman meydana gelen yağışa rağmen konseri izlemeye gelen vatandaşlar, koro performansının kendilerini geçmişe götürdüğünü ve gönüllerini ısıttığını belirtti. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi, koro üyelerinin beğenisini topladı.

Konseri izleyenler, düzenlenen etkinlikler için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

HER AKŞAM BİR BAŞKA KONSER İLE BURSALILARIN EĞLENCE DURAĞI OLAN OSMANGAZİ MEYDANI’NDAKİ YENİ YIL FESTİVALİ’NDE BU KEZ TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN EZGİLERİ YANKILANDI