Osmangazi'de Türk Sanat Müziği Yankılandı — Yeni Yıl Festivali'nde Müzeyyen Senar Korosu

Osmangazi Meydanı'ndaki Yeni Yıl Festivali'nde Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Korosu, şef Hilmi Bozdemir yönetiminde Türk sanat müziği eserleriyle Bursalıları mest etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:56
Osmangazi'de Türk Sanat Müziği Yankılandı

Yeni Yıl Festivali'nde Müzeyyen Senar Korosu sahne aldı

Her akşam farklı bir konserle Bursalıları ağırlayan Osmangazi Meydanı'ndaki Yeni Yıl Festivali, 2026'ya sayılı günler kala ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Festivalin üçüncü haftası geride kalırken, etkinlikler kapsamında Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Hilmi Bozdemir şefliğindeki koro, repertuvarında yer alan unutulmaz Türk sanat müziği eserleriyle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Soğuk hava ve zaman zaman meydana gelen yağışa rağmen konseri izlemeye gelen vatandaşlar, koro performansının kendilerini geçmişe götürdüğünü ve gönüllerini ısıttığını belirtti. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi, koro üyelerinin beğenisini topladı.

Konseri izleyenler, düzenlenen etkinlikler için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

