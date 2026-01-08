Osmaniye'de 'Destanların Dansı' ile 104. Kurtuluş Coşkusu

Sanatla taçlanan bir final gecesi

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında düzenlenen 'Destanların Dansı' tiyatral dans gösterisi, kentteki kurtuluş coşkusunu kültürel ve sanatsal bir finalle taçlandırdı.

Etkinliği organize eden Osmaniye Belediyesi tarafından Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Amfisinde sahnelenen gösterinin sanat yönetmenliğini Serhat Turak üstlendi; müzik seçkisini ise Taner Demiralp hazırladı. Geceye çok sayıda davetli katıldı.

Programda Nuh Tufanı'ndan Çanakkale Destanı'na uzanan, Anadolu ve Kafkas halklarının tarihini yansıtan bölümler yer aldı. Göz alıcı kostümler, her dans için özenle hazırlanmış koreografiler ve seçkin müziklerle hazırlanan gösteri izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Dans ekibi, geleneksel kostümlerle sunduğu renkli koreografilerle izleyicilere zaman zaman neşe, zaman zaman duygu dolu anlar yaşattı. Kurtuluş coşkusunun kültürel ve sanatsal etkinlikle taçlandırıldığı gece yoğun katılımla gerçekleştirildi ve 'Destanların Dansı' ekibi sahne performansıyla tam not aldı.

Gösterinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yusuf Çomu ile Belediye Başkan Yardımcıları Kevser Davarcı, Seda Horuzoğlu ve Doç. Dr. Selim Serhan Yıldız tarafından sanat yönetmeni Serhat Turak'a çiçek takdim edildi.

OSMANİYE’DE "DESTANLARIN DANSI" SAHNELENDİ