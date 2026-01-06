Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu'ndan 'Kurtuluş' Konseri — 104. Yıl

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu tarafından düzenlenen 'Kurtuluş' konseri, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Etkinlik Detayları

Osmaniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konser, Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Amfisi'nde yapıldı. Konserde koro Aziz Keskiner'in şefliğinde sahne aldı ve program, koro tarafından seslendirilen 'El Gibi' türküsüyle başladı.

Repertuar ve Tepkiler

Konser boyunca solo ve koro performanslarıyla geleneksel ezgilerle 7 Ocak ruhu sahneye taşındı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde salon coşkuya sahne oldu. Programın sonunda seslendirilen 'Türkiye'm' türküsüyle coşku zirveye ulaşırken dinleyiciler alkışlarla karşılık verdi ve koro büyük beğeni topladı.

Protokol ve Kapanış

Konser sonunda Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yusuf Çomu ile Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Burçin Çalışkan, koro şefi Aziz Mehmet Keskiner'e tüm koro üyeleri adına çiçek takdim etti. Etkinlik, protokol üyeleri ve koro ekibinin günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

OSMANİYE MUSİKİ DERNEĞİ BELEDİYE KOROSU’NDAN "KURTULUŞ" KONSERİ