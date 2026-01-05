DOLAR
Panorama 1326'da Mehter ve Kılıç Kalkan Gösterisi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde her Pazar saat 15.30'da Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan ekipleri ziyaretçilere coşkulu görsel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:20
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, geçmişin ihtişamını günümüz estetiğiyle buluşturarak ziyaretçilere etkileyici bir deneyim sunuyor. Tarihi Mehter Takımı ile Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi her gösterisinde müzenin panoramik anlatımıyla bütünleşen sahne performansları sergiliyor.

Etkinlik Detayları

Müzenin atmosferinde gerçekleştirilen gösteriler, hem yerli hem de yabancı binlerce ziyaretçi tarafından büyük ilgi görüyor. İzleyenlere zamanda yolculuk hissi yaşatan bu etkinlikler, müzenin sunduğu anlatımı güçlendiriyor ve kültürel mirasın aktarımına katkı sağlıyor.

Ziyaretçi Deneyimi

Her performans, Panorama 1326'nın panoramik düzeniyle uyumlu şekilde sunuluyor; bu sayede mehter ve kılıç kalkan gösterileri izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Her Pazar günü saat 15.30’da sahne alan ekiplerin coşkulu sunumları, müze ziyaretlerine ayrı bir anlam katıyor ve anı bırakıyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

