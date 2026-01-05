Panorama 1326'da Mehter ve Kılıç Kalkan Gösterisi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, geçmişin ihtişamını günümüz estetiğiyle buluşturarak ziyaretçilere etkileyici bir deneyim sunuyor. Tarihi Mehter Takımı ile Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi her gösterisinde müzenin panoramik anlatımıyla bütünleşen sahne performansları sergiliyor.

Etkinlik Detayları

Müzenin atmosferinde gerçekleştirilen gösteriler, hem yerli hem de yabancı binlerce ziyaretçi tarafından büyük ilgi görüyor. İzleyenlere zamanda yolculuk hissi yaşatan bu etkinlikler, müzenin sunduğu anlatımı güçlendiriyor ve kültürel mirasın aktarımına katkı sağlıyor.

Ziyaretçi Deneyimi

Her performans, Panorama 1326'nın panoramik düzeniyle uyumlu şekilde sunuluyor; bu sayede mehter ve kılıç kalkan gösterileri izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Her Pazar günü saat 15.30’da sahne alan ekiplerin coşkulu sunumları, müze ziyaretlerine ayrı bir anlam katıyor ve anı bırakıyor.

