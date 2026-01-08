Vali Çiftçi'den 'Dua' Filmi Yönetmeni Gökhan Işıklı'ya Ziyaret

Erzurum'da çekimleri gerçekleştirilen 'Dua'

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'da çekimleri gerçekleştirilen 'Dua' adlı sinema filminin yönetmeni Gökhan Işıklı'yı ziyaret etti.

Gökhan Işıklı, kardeşi Hakan Işıklı ile birlikte Işıklı Medya çatısı altında film ve klip çekimleri, ses kayıtları, film prodüksiyonları ile müzik albümü çalışmalarını yürütüyor. Işıklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer de eşlik etti.

