Rönesans'tan Mersin'e: Kentin Kültür ve Sanat Yolculuğu

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA), kentin kültürel mirasına katkı sunan söyleşi serisine bir yenisini ekledi. Kültürel Rönesans başlıklı oturum, Rönesans kültüründen Mersin tarihine uzanan geniş bir perspektif sundu.

Söyleşinin içeriği

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen söyleşide Ressam Ahmet Yeşil ile Gazeteci-Yazar Mirza Turgut kent belleği, kültürel dönüşüm ve sanat-toplum ilişkisini ele aldı. Etkinlik, sanat ve kültürle ilgilenen çok sayıda katılımcının yer aldığı zengin bir ortamda gerçekleştirildi.

Oturumda Rönesans kavramının dünya tarihindeki etkileri tartışılırken, kentlerin sanat toplumu olma süreçlerinde izleyebilecekleri yollar değerlendirildi. Mersin'in tarihsel gelişimi, geçmişte yaşadığı altın çağlar ve kültürel birikiminin geleceğe ışık tutacak yönleri masaya yatırıldı.

Uzmanların değerlendirmeleri

Ressam Ahmet Yeşil, sanatın toplumların dönüşümündeki rolüne vurgu yaparak gelişmiş ülkelerin sanat politikalarından örnekler sundu. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının batıya ilham verdiğini belirten Yeşil, Mersin gibi kültürel çeşitliliğe sahip kentlerin bu anlamda önemli bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

Gazeteci-Yazar Mirza Turgut ise Mersin'in tarihsel sürecini eğitim, siyaset ve toplumsal olaylar ekseninde değerlendirdi ve kentin sahip olduğu potansiyele dikkat çekti. Turgut, son yıllarda Mersin'de yaşanan olumlu değişimlerde Mersin Büyükşehir Belediyesinin kapsayıcı ve birleştirici yerel yönetim anlayışının etkili olduğunu söyledi.

Kültür politikalarına katkı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger söyleşilerin kent kültürü açısından önemini vurguladı. İspir Özdülger bu tür buluşmaların deneyim aktarımı sağladığını ve kültür politikalarının yol haritasına katkı sunduğunu belirtti.

İçel Sanat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Alkar da etkinliğin bilgilendirici olduğunu belirterek MEDEKA ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliklerinin kent belleğinin korunması ve kültürel geleceğin şekillendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Söyleşi, Mersin'in zengin kültürel mirasını görünür kılma ve kent için sürdürülebilir kültür politikaları oluşturma hedefine hizmet eden bir paylaşım ortamı sundu.

'KÜLTÜREL RÖNESANS' BAŞLIKLI SÖYLEŞİDE, RÖNESANS KÜLTÜRÜNDEN MERSİN TARİHİNE UZANAN GENİŞ BİR PERSPEKTİFTE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI.