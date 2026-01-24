SALFOD 2026 Fotoğraf Atölyesini Salihli'de Başlattı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki SALFOD, 2026'nın ilk fotoğraf atölyesini yoğun katılımla başlattı. İki ay sürecek eğitimde teori ve uygulama bir arada olacak.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:42
SALFOD 2026 Fotoğraf Atölyesini Salihli'de Başlattı

SALFOD 2026 Fotoğraf Atölyesini Salihli'de Başlattı

Yoğun Katılımlı, Uygulamalı Eğitimler İki Ay Sürecek

Manisa’nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren SALFOD (Salihli Fotoğraf Derneği), fotoğrafa yeni başlayanlara yönelik geleneksel atölye çalışmalarının 2026 yılındaki ilkini yoğun katılımla başlattı.

İki ay sürecek atölye programı kapsamında katılımcılara; fotoğrafa giriş, diyafram ve enstantane kullanımı, kompozisyon ve temel fotoğraf teknikleri gibi konular hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılacak.

Atölye çalışmaları, Bahtiyar Başkan öncülüğünde; derneğin deneyimli eğitmenleri Ayşe Sevi, Hatice Efe, Ali Kabasakal ve Özcan Türbe tarafından yürütülecek. Eğitimler boyunca kursiyerler, farklı fotoğraf çekim tekniklerini sahada uygulama imkânı bulacak.

SALFOD Başkanı Mustafa Dönmez, atölye çalışmalarının amacının fotoğraf sanatına ilgi duyan yeni isimleri yetiştirerek yeni fotoğraf sanatçıları kazandırmak olduğunu ifade etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE KISA ADI SALFOD OLAN SALİHLİ FOTOĞRAF DERNEĞİ...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE KISA ADI SALFOD OLAN SALİHLİ FOTOĞRAF DERNEĞİ, FOTOĞRAFA YENİ BAŞLAYANLARA YÖNELİK HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ FOTOĞRAF ATÖLYE ÇALIŞMALARININ BU YILKİ İLKİNİ YOĞUN KATILIMLA BAŞLATTI.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE KISA ADI SALFOD OLAN SALİHLİ FOTOĞRAF DERNEĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SALFOD 2026 Fotoğraf Atölyesini Salihli'de Başlattı
2
Hüsnü Mahalli, Osmangazi Medya Buluşmaları'nda 'Gazeteci Duruşu'nu Anlattı
3
Mehmet Yıldız'ın 'Sonbaharın Renkleri II' Sergisi Tavşanlı'da Yoğun İlgiyle Sona Erdi
4
Trabzon'da Bir İlk: Mısır Koçanından Doğal Kıyafet Üretimi
5
Osmangazi'de 'Karagöz Yolda' Sömestrde Çocuklara Unutulmaz Keyif
6
Ekransız Tatil Rehberi: Dürbün Yayınevi'nden 3 Kitap
7
Marmaris'te Karia–Phoenix Ekoturizm Alanı'nda Yürüyüş Yolları Temizliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları