SALFOD 2026 Fotoğraf Atölyesini Salihli'de Başlattı

Yoğun Katılımlı, Uygulamalı Eğitimler İki Ay Sürecek

Manisa’nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren SALFOD (Salihli Fotoğraf Derneği), fotoğrafa yeni başlayanlara yönelik geleneksel atölye çalışmalarının 2026 yılındaki ilkini yoğun katılımla başlattı.

İki ay sürecek atölye programı kapsamında katılımcılara; fotoğrafa giriş, diyafram ve enstantane kullanımı, kompozisyon ve temel fotoğraf teknikleri gibi konular hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılacak.

Atölye çalışmaları, Bahtiyar Başkan öncülüğünde; derneğin deneyimli eğitmenleri Ayşe Sevi, Hatice Efe, Ali Kabasakal ve Özcan Türbe tarafından yürütülecek. Eğitimler boyunca kursiyerler, farklı fotoğraf çekim tekniklerini sahada uygulama imkânı bulacak.

SALFOD Başkanı Mustafa Dönmez, atölye çalışmalarının amacının fotoğraf sanatına ilgi duyan yeni isimleri yetiştirerek yeni fotoğraf sanatçıları kazandırmak olduğunu ifade etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE KISA ADI SALFOD OLAN SALİHLİ FOTOĞRAF DERNEĞİ, FOTOĞRAFA YENİ BAŞLAYANLARA YÖNELİK HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ FOTOĞRAF ATÖLYE ÇALIŞMALARININ BU YILKİ İLKİNİ YOĞUN KATILIMLA BAŞLATTI.