Samsun'dan Gelen Yerli Turistler Çankırı'yı Keşfetti

Samsun kaynaklı yerli turist kafilesi, Çankırı'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmeye geldi. Ziyaretçiler kentteki mekanları büyük bir hayranlıkla gezdi.

Ziyaret rotası

Kafile ilk olarak Kurşunlu ilçesinde bulunan kaplıcayı ziyaret etti. Daha sonra kentteki müzeler gezilerek Çankırı'nın köklü tarihi yakından izlendi. Ardından, dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan Tuz Mağarası ziyaret edildi; grup şehrin ibadet yerlerini gezip yöresel lezzetleri tadım fırsatı buldu.

Turistlerin izlenimleri

Filiz Manyaz Çankırı izlenimlerini şöyle anlattı: "Kaldığımız termal otel çok güzeldi. Tuz mağarasını da gezdik gerçekten görmeye değer bir mağara. Daha sonra tarihi müzeleri, eski Çankırı evlerini gezdik. Dönüşte de bir restoranda Çankırı’nın yöresel yemeklerini tattık gerçekten çok güzeldi."

Özlem Tanrıverdi ise, "Çankırı’ya üçüncü gelişim her seferinde memnun olarak ayrılıyorum. Halkı çok yardımsever, şehir olarak da Samsun’dan hiçbir farkı yok. Çankırı’dan olumlu düşünceler ile ayrılıyoruz" dedi.

Ziyaret, Çankırı'nın hem termal turizm hem de kültür-tarih ekseninde güçlü bir destinasyon olduğunu bir kez daha gösterdi.

