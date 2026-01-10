Sapanca Gölü'nden Gazze'ye Umut: Fotoğraf Sergisi Gelirleri Yetimlere Bağışlanacak

Sapanca Gölü su altı fotoğraflarından oluşan 'Sakarya’dan Gazze’ye' sergisi 32 fotoğrafla çevresel tahribata dikkat çekiyor; gelirleri Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:58
Sapanca Gölü'nden Gazze'ye Umut: Fotoğraf Sergisi Gelirleri Yetimlere Bağışlanacak

Sapanca Gölü'nden Gazze'ye Umut: Fotoğraf Sergisi Gelirleri Yetimlere Bağışlanacak

Sapanca Gölünün su altı fotoğraflarından oluşan ve "Sakarya’dan Gazze’ye" temalı sergi, Sakarya'da büyük ilgi gördü. Sergi, gölün kuraklık ve insan kaynaklı kirlilik nedeniyle yaşadığı değişimi görünür kılmayı amaçlıyor.

Sergi Detayları

Sergide, gazeteci Hasan Coşkun’un objektifine yansıyan ve 32 fotoğraftan oluşan seçki ziyaretçilere sunuldu. Açılışa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve beraberindeki heyet katıldı. Fotoğraflar, Sapanca Gölü'nün su altındaki tahribatını ve yaşanan çevresel değişimi çarpıcı karelerle aktarıyor.

Gelirlerin Bağışlanması

Sergiden elde edilecek gelirlerin, insani amaçla değerlendirilmesi hedefleniyor. Hasan Coşkun, yaptığı açıklamada serginin çevre bilincini artırma amacının yanı sıra gelirlerin de hayra dönüştürüleceğini belirtti. Bu tablolardan elde edilecek gelirleri STK’lar aracılığıyla Gazze’deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlayacağız.

Sergi, ziyaretçilere 16 Ocak tarihine kadar açık olacak.

SAPANCA GÖLÜ'NÜN SU ALTI FOTOĞRAFLARINDAN OLUŞAN VE SAKARYA'DAN GAZZE'YE TEMALI SERGİNİN GELİRLERİ...

SAPANCA GÖLÜ'NÜN SU ALTI FOTOĞRAFLARINDAN OLUŞAN VE SAKARYA'DAN GAZZE'YE TEMALI SERGİNİN GELİRLERİ GAZZE'DEKİ YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK.

SAPANCA GÖLÜ'NÜN SU ALTI FOTOĞRAFLARINDAN OLUŞAN VE SAKARYA'DAN GAZZE'YE TEMALI SERGİNİN GELİRLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Öğrenci Yurdunda Seramik Kursu: Berin Menderes'te Gençler Yeteneklerini Geliştiriyor
2
Aydın'da Türkiye Münazara Ligi Başvuruları Başladı
3
Bayburtlu Kehribar Ustası Bayram İpek, İşlediği Kehribarda Milyonlarca Yıllık Böcek Fosili Buldu
4
Elazığ Kent Müzesi'nde 1940'lı Yılların El İşleri Tarihe Işık Tutuyor
5
169 yıllık Hacı Ayvaz Camii Restorasyonla Yeniden İbadete Hazırlanıyor
6
Sapanca Gölü'nden Gazze'ye Umut: Fotoğraf Sergisi Gelirleri Yetimlere Bağışlanacak
7
Hikmet Barutçugil Kocaeli'de — Ebrunun Dinamizmi Söyleşi ve Atölye

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları