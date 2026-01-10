Sapanca Gölü'nden Gazze'ye Umut: Fotoğraf Sergisi Gelirleri Yetimlere Bağışlanacak

Sapanca Gölünün su altı fotoğraflarından oluşan ve "Sakarya’dan Gazze’ye" temalı sergi, Sakarya'da büyük ilgi gördü. Sergi, gölün kuraklık ve insan kaynaklı kirlilik nedeniyle yaşadığı değişimi görünür kılmayı amaçlıyor.

Sergi Detayları

Sergide, gazeteci Hasan Coşkun’un objektifine yansıyan ve 32 fotoğraftan oluşan seçki ziyaretçilere sunuldu. Açılışa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve beraberindeki heyet katıldı. Fotoğraflar, Sapanca Gölü'nün su altındaki tahribatını ve yaşanan çevresel değişimi çarpıcı karelerle aktarıyor.

Gelirlerin Bağışlanması

Sergiden elde edilecek gelirlerin, insani amaçla değerlendirilmesi hedefleniyor. Hasan Coşkun, yaptığı açıklamada serginin çevre bilincini artırma amacının yanı sıra gelirlerin de hayra dönüştürüleceğini belirtti. Bu tablolardan elde edilecek gelirleri STK’lar aracılığıyla Gazze’deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlayacağız.

Sergi, ziyaretçilere 16 Ocak tarihine kadar açık olacak.

